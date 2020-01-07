Небензя назвал нулевыми перспективы заявления СБ ООН по убийству Сулеймани

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Постпред России при ООН Василий Небензя во время встречи Совбеза ООН по Сирии в Нью-Йорке, 9 апреля…

Brendan McDermid/Reuters

Совет Безопасности ООН не сможет выработать единое заявление по факту убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил поспред России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

«Перспективы такого заявления нулевые», — заявил Небензя.

Постпред России также отметил, что на данный момент Совбез не обсуждал обострение конфликта между США и Ираном.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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