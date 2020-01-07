Какой вред может нанести витамин C

Витамин C, или аскорбиновая кислота, является незаменимым для нашего организма. Недостаток этого элемента чреват снижением иммунитета, анемией, кровоточивостью десен и многими другими проблемами. Моряки прошлых столетий десятками гибли во время плавания из-за отсутствия на борту свежих фруктов и цитрусовых. Недополучая витамин C, они заболевали цингой и умирали в ужасных муках. Сейчас с этой болезнью покончено, поскольку люди давно научились обеспечивать себе нормальный запас витаминов в любой ситуации. Но и их переизбыток может нанести серьезный вред.

«Живые» витамины или в таблетках?

Многие люди, увлекающиеся здоровым питанием, заранее готовятся к холодам и покупают для всей семьи витаминные комплексы. Самой большой популярностью пользуется в аптеках именно аскорбиновая кислота, которая повышает сопротивляемость вирусам и бактериям. Но принимать ее можно только по специальному предписанию врача. Самостоятельно назначать себе любые витамины опасно для жизни.

В нашей обычной пище они содержатся в нормальных количествах. Аскорбиновой кислотой богаты шиповник, смородина, облепиха, красный перец, апельсины, лимоны, черемша, капуста, петрушка, укроп, говяжья печень, клубника, земляника, рябина и даже обычный хрен. Этих продуктов вполне достаточно, чтобы обеспечить организму нужный запас витамина C. Если человек здоров, ему нет нужды дополнительно принимать аскорбинку в таблетках.

Чем чреват переизбыток витамина C

Переизбыток витаминов называется гипервитаминозом. Он может образоваться, если одновременно с полноценным питанием неконтролируемо принимать витаминные комплексы или по отдельности аскорбиновую кислоту в таблетках. Максимально допустимая суточная доза этого витамина для взрослого равна 90 мг. Ее регулярное превышение вызывает такие нарушения:

снижение проницаемости капилляров;

ухудшение зрения;

нарушение работы почек, поджелудочной и сердца;

образование почечных камней;

атрофию надпочечников;

головокружения;

головные боли;

бессонницу;

ухудшение свертываемости крови;

повышение артериального давления;

сбой обмена веществ;

нарушение менструального цикла.

Эти опасные состояния чреваты большими проблемами со здоровьем и даже способны привести к инвалидности. Первыми симптомами, которые могут сигнализировать о гипервитаминозе витамина C, являются постоянное чувство усталости, бессонница, ощущение сильной тошноты, болезненные спазмы в области желудка и кишечника, иногда многократная рвота. При любом подобном изменении состояния нужно срочно обратиться в терапевту и пройти полное обследование.