Какой вред может нанести витамин C

Витамин C, или аскорбиновая кислота, является незаменимым для нашего организма. Недостаток этого элемента чреват снижением иммунитета, анемией, кровоточивостью десен и многими другими проблемами. Моряки прошлых столетий десятками гибли во время плавания из-за отсутствия на борту свежих фруктов и цитрусовых. Недополучая витамин C, они заболевали цингой и умирали в ужасных муках. Сейчас с этой болезнью покончено, поскольку люди давно научились обеспечивать себе нормальный запас витаминов в любой ситуации. Но и их переизбыток может нанести серьезный вред.
«Живые» витамины или в таблетках?
Многие люди, увлекающиеся здоровым питанием, заранее готовятся к холодам и покупают для всей семьи витаминные комплексы. Самой большой популярностью пользуется в аптеках именно аскорбиновая кислота, которая повышает сопротивляемость вирусам и бактериям. Но принимать ее можно только по специальному предписанию врача. Самостоятельно назначать себе любые витамины опасно для жизни.
В нашей обычной пище они содержатся в нормальных количествах. Аскорбиновой кислотой богаты шиповник, смородина, облепиха, красный перец, апельсины, лимоны, черемша, капуста, петрушка, укроп, говяжья печень, клубника, земляника, рябина и даже обычный хрен. Этих продуктов вполне достаточно, чтобы обеспечить организму нужный запас витамина C. Если человек здоров, ему нет нужды дополнительно принимать аскорбинку в таблетках.
Чем чреват переизбыток витамина C
Переизбыток витаминов называется гипервитаминозом. Он может образоваться, если одновременно с полноценным питанием неконтролируемо принимать витаминные комплексы или по отдельности аскорбиновую кислоту в таблетках. Максимально допустимая суточная доза этого витамина для взрослого равна 90 мг. Ее регулярное превышение вызывает такие нарушения:
- снижение проницаемости капилляров;
- ухудшение зрения;
- нарушение работы почек, поджелудочной и сердца;
- образование почечных камней;
- атрофию надпочечников;
- головокружения;
- головные боли;
- бессонницу;
- ухудшение свертываемости крови;
- повышение артериального давления;
- сбой обмена веществ;
- нарушение менструального цикла.
Эти опасные состояния чреваты большими проблемами со здоровьем и даже способны привести к инвалидности. Первыми симптомами, которые могут сигнализировать о гипервитаминозе витамина C, являются постоянное чувство усталости, бессонница, ощущение сильной тошноты, болезненные спазмы в области желудка и кишечника, иногда многократная рвота. При любом подобном изменении состояния нужно срочно обратиться в терапевту и пройти полное обследование.