Глава Пентагона заявил, что у США нет планов уходить из Ирака

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у США нет планов уходить из Ирака.

«Не было никакого решения покинуть Ирак», — сказал Эспер, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее в прессе появилось письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале «ухода» американских войск из Ирака по требованию местных властей.

Пентагон и коалиция под руководством США не ответили на просьбу РИА Новости подтвердить или опровергнуть подлинность письма.

Президент США Дональд Трамп грозил Ираку санкциями и многомиллиардными расходами, если Багдад потребует вывода американских войск.

Требования об уходе США прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории Ирака операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.