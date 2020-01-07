В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было «ошибкой»

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны.

«Это письмо — черновик, оно не было подписано, его не следовало обнародовать», — сказал Милли, которого цитирует CNN.

«Письмо было составлено в неудачных выражениях. Оно предполагает вывод (войск), этого не происходит», — добавил Милли.

Ранее в прессе появилось письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале «ухода» американских войск из Ирака по требованию местных властей.

Пентагон и коалиция под руководством США не ответили на просьбу РИА Новости подтвердить или опровергнуть подлинность письма.

Президент США Дональд Трамп грозил Ираку санкциями и многомиллиардными расходами, если Багдад потребует вывода американских войск.

Требования об уходе США прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории Ирака операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.