Армия Хафтара освободила родной город Каддафи

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара освободила родной город бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сирт, военные контролируют аэропорт и прибрежный порт.

Город был почти полностью разрушен 9 лет назад, когда соратники Каддафи противостояли поддерживаемым США и странами Запада оппозиционным силам, сообщает ТАСС.

Каддафи родился в пригороде Сирта. В 2011 году недалеко от этого города он был убит повстанцами.

Ранее сообщалось, что Турция намерена отправить свои войска в Ливию в ближайшее время. Военные офицеры Турецкой Республики уже провели встречу с лидерами правительства национального согласия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, под контролем которого находится часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и взаимопонимании по морским зонам. В декабре последний меморандум был ратифицирован турецким парламентом.

С 2011 года Ливия фактически перестала функционировать как единое государство после того, как был убит ливийский лидер Каддафи. В настоящее время в стране царит двоевластие. На востоке заседает парламент, избранный народом, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Восток не прислушивается к Триполи и сотрудничает с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром. С апреля этого года последний предпринимает попытки захватить Триполи.