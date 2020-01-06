Молитвенное настроение монаха было прервано назойливой кошкой

Вряд ли монах так уж сильно рассердился на свою четвероногую приятельницу.

Все мы знаем, что кошки порой бывают крайне приставучими и назойливыми, требуя от людей ласки и внимания.

С подобной проблемой столкнулся 25-летний Луанг Пи Комкрит Таечачото, буддийский монах из храма на окраине Бангкока (Таиланд). Он пытался сосредоточиться на молитве, но у подошедшей к мужчине кошки были другие планы. Животное всячески отвлекало монаха, залезая к нему на ручки и загораживая священный текст. Попытавшись легонько оттолкнуть несносную кошку, Луанг в итоге смирился и принялся поглаживать её.

Впрочем, вряд ли монах так уж сильно рассердился на свою четвероногую приятельницу. Известно, что в храме очень по-доброму относятся к кошкам, и он стал приютом для десятков бездомных животных.

Источник: CBS 12 News