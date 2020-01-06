Ян Бакелантс подписал контракт с командой Circus-Wanty Gobert-Tormans

33-летний бельгийский гонщик Ян Бакелантс (Jan Bakelants) стал 26-м гонщиком в составе проконтинентальной командой Circus-Wanty Gobert-Tormans на 2020 год, подписав контракт на следующий сезон. Он перешёл в бельгийскую команду после года работы в команде Sunweb.

За карьеру, которую начал в 2009 году, Ян Бакелантс одержал 6 побед, в том числе выиграл этап Тур де Франс-2013, тогда же примерил жёлтую майку. В числе его достижений победа на этапе Критериума Дофине, Гран-при Валлонии, Джиро Пьемонта и Джиро делл’Эмилии. Он принимал участие в 13 Гранд-турах, все их проехал до конца. В новой команде Ян Бакелантс надеется войти в состав на Тур де Франс-2020.

Photo © Team Circus — Wanty Gobert — Tormans

Ян Бакелантс: «Команда Circus — Wanty Gobert – Tormans идеальна для меня. Я хочу вернуться к тому типу гонщика, каким был раньше, выступать в команде, где предпочитают атакующий стиль ведения гонки. Интересный календарь гонок с большой программой гонок Мирового тура мне очень нравится. С нетерпением жду, когда начну делиться опытом с новыми товарищами по команде, жду старта на Вуэльте Каталонии и Арденнских классиках. Я очень мотивирован начать работать и внести вклад в успехи команды».

Хилэр ван дер Схюрен (Hilaire Van Der Schueren), спортивный директор команды: «Во время переговоров, которые мы вели с октября, я увидел огромную мотивацию Яна. Мы считаем, что он ценный гонщик для нашей команды. Он покажет нашим нео-про, как работает профессиональный пелотон. Также он будем помогать нашим лидерам на классиках, и, надеюсь, на Тур де Франс».

Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды: «Мы долго обдумывали подписание контракта с Яном Бакелантсом, но в итоге не смогли оставить победителя этапа Тур де Франс, примерявшего жёлтую майку лидера, без команды. После тяжёлого падения он вернулся на достойный уровень. С командой Circus — Wanty Gobert он сможет принять участие во многих гонках, которые ему подходят. Он – важный гонщик для гонок Мирового тура и в нашей борьбе за очки UCI».