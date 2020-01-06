Варенье и шоколад: что вреднее

Множество мифов о вреде шоколада давно развенчаны учеными. Однако некоторые из нас до сих пор предпочитают лакомиться вареньем. Мол, в нем точно больше пользы, чем в шоколадной плитке. Но это далеко не так.

Сахар

По мнению диетологов, варенье является одним из самых вредных лакомств, в отличие от горького шоколада, который находится на первом месте среди полезных для здоровья сладостей. Все дело в содержании сахара. Варенье больше чем наполовину состоит из этого «сладкого яда». В то время как в шоколаде его всего от 25 до 40 %. Сахар же в свою очередь является ом вредных для организма и фигуры углеводов.

Именно высокое содержание сахара в варенье сказывается отрицательно на работе поджелудочной железы. Реакция на столь мощную концентрацию сахара в виде резкого всплеска инсулина может привести к развитию диабета. А страдающим этим заболеванием людям вообще лучше от варенья отказаться.

Основной же ингредиент качественного горького шоколада – это не сахар, а какао-бобы, которые содержат вещества, близкие по своему действию к инсулину. Именно поэтому диабетикам горький шоколад даже полезен. Разумеется, в умеренных дозах и с разрешения лечащего врача.

Да и на фигуре злоупотребление вареньем, скорее всего, скажется не лучшим образом. В то время как горький шоколад является диетическим продуктом. Он расщепляет холестерин и улучшает пищеварение.

Сахар, в избытке содержащийся в варенье, способен разрушать и зубную эмаль, приводя к кариесу. А горький шоколад для зубов, напротив, только полезен. В какао-бобах содержится алкалоид теобромин, способствующий укреплению зубной эмали. Это вещество сдерживает рост бактерий, которые и являются ом эрозии, то есть разрушения эмали и, как следствие, развития кариеса.

Витамины и микроэлементы

Сахар, которым так богато варенье, не содержит ни витаминов, ни минеральных веществ, ни белка. К тому же большинство витаминов, содержащихся в ягодах и плодах, при варке разрушаются. В готовом варенье их остается всего 10-30 %. Наиболее быстро улетучивается витамин C. Например, содержание этого витамина в сливовом варенье уменьшается в 3 раза по сравнению со свежими фруктами, в смородиновом – в 5 раз, а в яблочном – в 7 раз. При тепловой обработке фруктов и ягод в 2-3 раза сокращается и количество витамина B.

Качественный горький шоколад содержит не только витамины группы В, но и витамины РР, А, D и Е, а также железо, фосфор, магний, цинк, натрий и кальций. По своей пользе он может не уступать даже некоторым свежим фруктам.

Аллергия

Варенье является крайне опасным продуктом для людей, страдающих аллергией. И не только из-за повышенного содержания сахара. Ягоды или фрукты, из которых приготовлено варенье, также могут стать причиной аллергической реакции. А вот какао-бобы, которые и являются основной составляющей качественного горького шоколада, не относятся к типичным аллергенам. Чаще всего аллергия возникает вовсе не на сам шоколад, а на различные химические и пищевые добавки, которыми недобросовестные производители порой пичкают свой шоколад. Это и соя, и ароматизаторы, и красители, и консерванты.