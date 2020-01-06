7 продуктов, полезных и вредных для здоровья зубов

Со стоматологическими проблемами сталкиваются даже те, кто не забывает чистить зубы. Дантисты уверены, что для поддержания зубов в порядке мало следить за гигиеной полости рта, необходимо выбирать правильные продукты питания. И так, что же включать в свой рацион, а от каких отказаться, чтобы реже посещать стоматолога.

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ В СВОЙ РАЦИОН



1. «Чистящие» продукты

Это продукты, которые обеспечивают значительные преимущества для зубов, такие как предотвращение их разрушения. Концепция их работы заключается в том, что они имеют «хрустящую» текстуру, которая способна очищать зубы, удаляя из них частицы пищи. К лучшим примерам можно отнести яблоки, сельдерей, морковь, огурцы, груши и т. д. Стоит уточнить, что подобные продукты особенно полезно употреблять после основной еды (ведь под рукой далеко не всегда найдется зубная щетка, чтобы удалить все частицы еды из зубов).

2. Молочные продукты

Вероятно, многие люди знают, что большинство молочных продуктов обеспечивают питательные вещества, способствующие здоровью зубов. Однако, при этом они также уменьшают или вовсе нейтрализуют кислотную среду во рту, предотвращая разрушение зубов.

3. Темный шоколад

Темный шоколад (к примеру, находящийся в какао-бобах), содержит полезные ингредиенты, такие как танины, флавоноиды и полифенолы. Эти ингредиенты обладают высокими уровнями антиоксидантов, которые обеспечивают отличные преимущества для зубов. Например, танины помогают предотвратить кариес, снижая вероятность «прилипания» бактерий к зубам.

Флавоноиды замедляют процесс распада зубов, в то время как полифенолы ограничивают эффекты бактерий, нейтрализуя микроорганизмы, которые приводят к неприятному запаху изо рта, а также предотвращают инфекции десен и кариес.

4. Жевательная резинка без сахара

Все просто — она увеличивает выработку слюны. А это уменьшит количество налета из кислоты и частиц пищи, которые вызывают разрушение зубов. Кроме того, эта кислота, образующаяся во рту, медленно разрушает зубную эмаль.

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СВОЕГО РАЦИОНА



1. Крахмалистые и липкие продукты

Когда человек жует крахмалистые продукты, такие как мягкий хлеб и картофельные чипсы, слюна разлагает крахмал, превращая его в сахар. Образующееся пастообразное вещество прилипает к промежуткам между зубами, что может вызвать кариес. Липкие продукты также повреждают зубы, поскольку они остаются на зубах в течение более длительного времени.

2. Газированные безалкогольные напитки

Эти напитки содержат много сахара и лимонной или фосфорной кислоты, которые разрушают зубную эмаль. Газированные безалкогольные напитки содержат высокий уровень кислот и, следовательно, не подходят для зубов. Другие же, такие как напитки с кофеином, приводят к сухости во рту. При этом во рту нет слюны, которая, как известно, нейтрализует кислоты, вызывающие разрушение зубов. Лучшее решение — запить напиток чашкой воды.

3. Липкие конфеты и сладости

Каждого в детстве родители предупреждали, что не нужно есть слишком много конфет или прочих сладостей, чтобы не ходить к стоматологу. Оказывается, они были правы, потому что в сладостях есть полно сахара, плохо влияющего на зубы.

Сладкие компоненты, найденные в конфетах, прилипают к трещинам и промежуткам в зубах, что также увеличивает шансы выживания и размножения бактерий. Кроме этого, они обеспечивают кислую среду во рту, которая является основной причиной возникновения кариеса.