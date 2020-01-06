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Christian Hartmann/Reuters

Американская нефтяная компания Chevron эвакуировала сотрудников из Ирака на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря компании.

Иностранные сотрудники Chevron покинули объекты компании, расположенные в Иракском Курдистане, в качестве меры предосторожности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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