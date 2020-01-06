Маас посетит Москву в составе делегации Меркель

БЕРЛИН, 6 янв — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас посетит Москву 11 января в составе делегации канцлера Ангелы Меркель, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее Кремль сообщил, что Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом.

«У меня есть объявление на грядущую субботу, 11 января, канцлер посетит Москву с коротким рабочим визитом. Министр иностранных дел Хайко Маас примет участие в этом визите. Она там проведет переговоры в Кремле с президентом Путиным по актуальным международным вопросам — Сирия, Ливия, Ирак, Иран, Украина, а также двусторонние вопросы», — заявил Зайберт на брифинге в понедельник.

По его словам, запланирована пресс-конференция.

Зайберт отметил, что «усилия по достижению нового продвижение вперед в урегулировании на Украине будут одной из тем».