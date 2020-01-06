Глава ФРГ Ангела Меркель 11 января прибудет с рабочим визитом в Россию по приглашению Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На повестке дня — ситуация в Сирии, Ливии, а также последствия американского удара по аэропорту Багдада 3 января, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

«Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского „Комплекса мер” от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в „нормандском формате” 9 декабря 2019 года в Париже», — говорится в сообщении.

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов комментирует это событие так: «Завершение „Северного потока — 2” и как противостоять действиям США — вот две главные причины, заставляющие Меркель сорваться и лететь к Путину.

Вашингтону удалось невозможное. Благодаря американским друзьям Россия и Германия оказались там, где они никогда не были и где должны быть исторически — по одну сторону баррикады».

Кабмин ФРГ сообщил, что в составе делегации во главе с Меркель в Москву 11 января прибудет также министр иностранных дел Маас.