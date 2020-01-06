Великий адмирал Лазарев — первооткрыватель Антарктиды и кругосветный плаватель

231 год назад, 14 ноября 1788 года во Владимире родился Михаил Лазарев, русский флотоводец и адмирал, участник нескольких кругосветных плаваний и других морских походов первооткрыватель и исследователь Антарктиды.

Пройдя долгий и непростой путь от гардемарина до адмирала, Лазарев не только принимал участие в наиболее ключевых морских сражениях XIX столетия, но и сделал многое для усовершенствования береговой инфраструктуры флота, стоял у истоков учреждения Адмиралтейства и основания Севастопольской морской библиотеки.

Жизненный путь и подвиги М. П. Лазарева в историческом материале НИИ военной истории академии Генштаб ВС России.Всю свою жизнь Михаил Петрович Лазарев посвятил служению флоту России. Он родился в семье дворянина, сенатора Петра Гавриловича Лазарева, происходившего из дворян Арзамасского уезда Нижегородской губернии, был средним из трех братьев — будущих вице-адмирала Андрея Петровича Лазарева (род. в 1787 г.) и контр-адмирала Алексея Петровича Лазарева (род. в 1793 г.).

Уже после смерти отца, в феврале 1800 года, братья были зачислены рядовыми кадетами в Морской кадетский корпус. В 1803 году Михаил Петрович выдержал экзамен на звание гардемарина, став третьим по успеваемости из 32 учеников.

Е. И. Ботман. Портрет адмирала Михаила Петровича Лазарева. 1873 г.

В июне того же года для дальнейшего изучения морского дела он был назначен на линейный корабль «Ярослав», действовавший на Балтийском море. А еще через два месяца вместе с семью лучшими по успеваемости выпускниками он был командирован в Англию, где в течение пяти лет участвовал в плаваниях в Северном и Средиземном морях, в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. В 1808 году Лазарев вернулся на родину и сдал экзамен на чин мичмана.

В ходе Русско-шведской войны 1808 — 1809 годов Михаил Петрович находился на линейном корабле «Благодать», входившем в состав флотилии вице-адмирала П. И. Хлынова. В ходе боевых действий у острова Гогланд флотилия захватила бриг и пять транспортов шведов.

При уклонении от превосходящей английской эскадры один из кораблей — линейный корабль «Всеволод» — сел на мель. 15 (27) августа 1808 года Лазарев с командой на спасательной шлюпке был направлен на помощь. Снять корабль с мели не удалось, и после яростной абордажной схватки с англичанами «Всеволод» был сожжен, а Лазарев и команда попали в плен.

В мае 1809 года он вернулся на Балтийский флот. В 1811 году произведен в лейтенанты.

Отечественную войну 1812 года Михаил Петрович встретил на 24-пушечном бриге «Феникс», который вместе с другими судами защищал Рижский залив, участвовал в бомбардировке и высадке десанта в Данциг. За храбрость Лазарев был награжден серебряной медалью.

После окончания войны в Кронштадском порту началась подготовка кругосветного путешествия в Русскую Америку. Для участия в нем был выбран фрегат «Суворов», в 1813 году его командиром назначен лейтенант Лазарев. Корабль принадлежал Российско-Американской компании, которая была заинтересована в регулярном морском сообщении между Петербургом и Русской Америкой.

9 (21) октября 1813 года корабль вышел из Кронштадта. Преодолев сильные ветра и густые туманы, пройдя проливы Зунд, Каттегат и Скагеррак (между Данией и Скандинавским полуостровом) и избежав столкновения с французскими и союзными им датскими кораблями, фрегат прибыл в Портсмут (Англия). После трехмесячной остановки корабль, пройдя вдоль берегов Африки, пересек Атлантику и на месяц остановился в Рио-де-Жанейро.

В конце мая 1814 года «Суворов» вышел в Атлантику, пересек Индийский океан и 14 (26) августа вошел в Порт-Джексон (Австралия), где встретил известие об окончательной победе над Наполеоном. Продолжив плавание по Тихому океану, в конце ноября фрегат прибыл в Ново-Архангельский порт, где находилась резиденция главного управляющего Русской Америки А. А. Баранова.

В ходе плавания на подходе к экватору была открыта группа коралловых островов, которым Лазарев дал имя «Суворов».

После зимовки фрегат выполнил поход на Алеутские острова, где принял большой груз пушнины для доставки в Кронштадт. В конце июля 1815 года «Суворов» покинул Ново-Архангельск. Теперь его путь лежал вдоль берегов Северной и Южной Америк, в обход мыса Горн.

В ходе плавания фрегат совершил заход в перуанский порт Кальяо, став первым русским кораблем, посетившим Перу. Здесь Михаил Петрович успешно провел порученные ему торговые переговоры, получив разрешение русским морякам торговать безо всяких дополнительных обложений.

Обогнув мыс Горн, корабль прошел через весь Атлантический океан и 15 (28) июля 1816 года прибыл в Кронштадт. Кроме большого груза ценной пушнины в Европу были доставлены перуанские животные — девять лам, по одному экземпляру вигони и альпаки. Под парусами на пути из Кронштадта в Ново-Архангельск «Суворов» находился 239 дней, а на обратном пути — 245 дней.

Маршрут плавания М. П. Лазарева на фрегате «Суворов» в 1813 — 1815 гг.

В начале 1819 года Лазарев, уже опытный командир и мореплаватель, получил под свое командование шлюп «Мирный», готовящийся в экспедицию к Южному Полярному кругу.

После двух месяцев подготовки, переоборудования кораблей, обшивки подводной части корпуса медными листами, подбора команды и заготовления провизии «Мирный» вместе со шлюпом «Восток» (под общим командованием его командира капитан-лейтенанта Ф. Ф. Беллинсгаузена) в июле 1819 года вышел из Кронштадта. Сделав остановку в столице Бразилии, шлюпы направились к острову Южная Георгия, прозванному «входными воротами» в Антарктиду.

Плавание проходило в тяжелых полярных условиях: среди ледяных гор и больших льдин, при частых штормах и снежных метелях, куч плавучего льда, тормозивших движение кораблей.

Благодаря превосходному знанию морского дела Лазаревым и Беллинсгаузеном корабли ни разу не потеряли друг друга из вида.

Пробиваясь среди айсбергов к югу, мореплаватели 16 (30) января 1820 года достигли широты 69° 23´5. Это и был край Антарктического материка, однако моряки не вполне осознали свой подвиг — открытие шестой части света.

Лазарев в своем дневнике писал:

Шестнадцатого числа мы достигли широты 69° 23´5, где встретили лед чрезвычайной высоты, простиравшийся так далеко, насколько достигало зрение. Однако сим удивительным зрелищем мы наслаждались недолго, ибо вскоре снова запасмурило и по обыкновению пошел снег… Отсюда мы продолжали свой путь к осту, при всякой возможности покушаясь к зюйду, но, не доходя 70°, неизменно наталкивались на ледяной материк.

После тщетных попыток найти проход командиры кораблей, посоветовавшись, решили отступить и повернули на север. Экипажи шлюпов находились в постоянном нервном напряжении, их донимали сырость и холод. Беллинсгаузен и Лазарев прилагали все усилия для обеспечения нормальных бытовых условий. На зимовку «Восток» и «Мирный» направились в австралийский порт Джексон.

Плавание Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева в 1819 — 1821 гг.

8 (20) мая 1820 года отремонтированные корабли направились к берегам Новой Зеландии, где три месяца бороздили воды мало изученного юго-восточного района Тихого океана, открыв целый ряд островов. В сентябре корабли вернулись в Австралию, а спустя два месяца снова направились в Антарктиду.

В ходе второго плавания морякам удалось открыть остров Петра I и берег Александра I, завершившие их исследовательскую работу в Антарктиде.

Так русские моряки первыми в мире открыли новую часть света — Антарктиду, опровергнув мнение английского путешественника Джеймса Кука, утверждавшего, что в южных широтах нет никакого материка, а если он существует, то только близ полюса, в не доступных для плавания районах.

Корабли находились в походе 751 день, из них 527 под парусами, и прошли свыше 50 тыс. миль. Экспедицией был открыто 29 островов, в том числе группа коралловых, названных в честь героев Отечественной войны 1812 года — М. И. Кутузова, М. Б. Барклая де Толли, П. Х. Витгенштейна, А. П. Ермолова, Н. Н. Раевского, М. А. Милорадовича, С. Г. Волконского.

За успешное плавание Лазарев, минуя чин капитан-лейтенанта, был произведен в капитаны 2 ранга.

Шлюпы «Восток» и «Мирный». Художник Ю. Сорокин

В марте 1822 года М. П. Лазарев был назначен командиром вновь построенного 36-пушечного фрегата «Крейсер».

В это время обострилась обстановка в Русской Америке, американские промышленники хищнически истребляли в наших владениях ценного пушного зверя. Было принято решение направить к далеким берегам фрегат «Крейсер» и шлюп «Ладога», которым командовал его старший брат Андрей. В августе того же года корабли покинули кронштадтский рейд.

После остановки на Таити каждый корабль пошел своим курсом, «Ладога» — к полуострову Камчатка, «Крейсер» — к берегам Русской Америки. Около года фрегат охранял русские территориальные воды от контрабандистов. Летом 1824 года его сменил шлюп «Предприятие», а «Крейсер» покинул Ново-Архангельск. В августе 1825 года фрегат прибыл в Кронштадт.

За образцовое выполнение задания Лазарев был произведен в капитаны 1 ранга и награжден орденом Владимира III степени.

В начале 1826 года Михаила Петровича назначили командиром строящегося в Архангельске линейного корабля «Азов», на то время самого совершенного корабля отечественного военного флота.

Командир тщательно подбирал себе экипаж, в составе которого были лейтенант П. С. Нахимов, мичман В. А. Корнилов и гардемарин В. И. Истомин — будущие руководители обороны Севастополя.

Его влияние на подчиненных было безгранично, Нахимов писал приятелю:

Стоит послушать, любезный, как тут все относятся к капитану, как его любят!… Право, русский флот еще не имел такого капитана.

По прибытии корабля в Кронштадт, он вступил в строй Балтийской эскадры. Здесь Михаил Петровичу довелось некоторое время служить под начальством знаменитого русского адмирала Д. Н. Сенявина.

В 1827 году Лазарев был назначен по совместительству начальником штаба эскадры, снаряжавшейся для похода в Средиземное море. Летом этого же года эскадра под командованием контр-адмирала Л. П. Гейдена вошла в Средиземное море и объединилась с французской и английской эскадрами.

Командование объединенным флотом принял на себя британский вице-адмирал Эдуард Кодрингтон — ученик адмирала Нельсона, в его состав входили 27 кораблей (11 английских, семь французских и девять русских) при 1,3 тыс. орудиях. Турецко-египетский флот насчитывал свыше 50 кораблей при 2,3 тыс. пушках. Помимо этого, неприятель располагал береговыми батареями на острове Сфактерия и в Наваринской крепости.

8 (20) октября 1827 года произошел знаменитый Наваринский бой. «Азов» находился в центре боевой изогнутой линии из четырех линейных кораблей. Именно сюда турки направили свой главный удар.

Линейному кораблю «Азов» пришлось вести бой одновременно с пятью турецкими кораблями, артиллерийским огнем он потопил два больших фрегата и корвет, сжег флагманский корабль под флагом Тагир-паши, вынудил выброситься на мель 80-пушечный линейный корабль, после чего зажег и взорвал его.

Кроме того, корабль под командованием Лазарева уничтожил флагманский корабль Мухаррем-бея.

В конце сражения у «Азова» были перебиты все мачты, изломаны борта, в корпусе насчитали 153 пробоины. Несмотря на столь серьезные повреждения, корабль продолжал сражаться до последней минуты боя.

Русские корабли вынесли на себе всю тяжесть сражения и сыграли главную роль в разгроме турецко-египетского флота. Противник потерял линейный корабль, 13 фрегатов, 17 корветов, четыре брига, пяти брандеров и другие суда.

За Наваринский бой линейный корабль «Азов», впервые в русском флоте, удостоен высшей награды — кормового Георгиевского флага.

Лазарев произведен в контр-адмиралы и награжден сразу тремя орденами: греческим — командорским крестом Спасителя, английским — Бани и французским — Святого Людовика.

В дальнейшем Михаил Петрович, будучи начальником штаба эскадры, крейсировал в Архипелаге и участвовал в блокаде Дарданелл, отрезав туркам путь на Константинополь.

«Наваринский бой». Художник И. Айвазовский

С 1830 года Лазарев командовал бригадой кораблей Балтийского флота, в 1832 году был назначен начальником штаба Черноморского флота, а в следующем году — командующим флотом, губернатором Николаева и Севастополя. На этом посту Михаил Петрович находился в течение 18 лет.

Уже в начале 1833 года Лазарев возглавил успешный поход русского флота и переброску 10-тысячного десанта войск в Босфор, в результате чего была предотвращена попытка захвата Стамбула египтянами. Военная помощь России вынудила султана Махмуда II заключить Ункиар-Искелесийский договор, высоко поднявший престиж России.

Закрепление России на Кавказе особенно враждебно воспринимала Англия, которая стремилась превратить Кавказ с его богатыми естественными ресурсами в свою колонию.

Для этих целей при активной поддержке Англии было организовано движение групп религиозных фанатиков (мюридизм), одним из основных лозунгов которого было присоединение Кавказа к Турции.

Для нарушения планов англичан и турок Черноморскому флоту было необходимо блокировать Кавказское побережье. С этой целью для действий у берегов Кавказа Лазарев выделил отряд, а позднее эскадру Черноморского флота, в составе шести вооруженных пароходов. В 1838 году было выбрано место для базирования эскадры у устья реки Цемес, чем было положено начало строительству Новороссийского порта.

В 1838 — 1840 годах с кораблей Черноморского флота при непосредственном участии Лазарева были высажены десанты войск генерала Н. Н. Раевского (младшего), которые очистили от противника побережье и устья рек Туапсе, Субаши и Пазуапе, на берегу последней построен форт, названный именем Лазарева. Успешная деятельность Черноморского флота помешала осуществлению захватнических планов англичан и турок на Кавказе.

Лазарев первый организовал двухлетнюю экспедицию фрегата «Скорый» и тендера «Поспешный» с целью описания Черного моря, следствием которой было издание первой лоции Черного моря.

Под личным наблюдением Лазарева были составлены планы и подготовлена местность для строительства адмиралтейства в Севастополе, построены доки. В реорганизованном по его указанию Гидрографическом депо было напечатано много карт, лоций, положений, руководств и издан подробный атлас Черного моря.

Под руководством Михаил Петровича Черноморский флот стал лучшим в России. Были достигнуты серьезные успехи в кораблестроении, он лично следил за постройкой каждого корабля.

При Лазареве число кораблей Черноморского флота было доведено до полного штатного комплекта, усовершенствована корабельная артиллерия. В Николаеве построено адмиралтейство с учетом всех достижений техники того времени, началось строительство адмиралтейства под Новороссийском.

М. П. Лазарев прекрасно понимал, что парусный флот отживает свой век и на его смену должен прийти паровой. Однако технологическая отсталость не позволяла России быстрыми темпами совершить такой переход.

Лазарев направил все усилия, чтобы в составе Черноморского флота появились пароходы. Он добивается этого, заказав строительство железных паровых судов со всеми новейшими усовершенствованиями. Была произведена подготовка к строительству в Николаеве винтового 131-пушечного линейного корабля «Босфор» (заложен после смерти Лазарева в 1852 году).

В 1842 году Михаил Петрович добился заказов на постройку судостроительными верфями для Черноморского флота пяти пароходофрегатов «Херсонес», «Бессарабия», «Крым», «Громоносец» и «Одесса».

В 1846 году он командировал на английские верфи своего ближайшего помощника капитана 1 ранга Корнилова для непосредственного руководства постройкой четырех пароходов: «Владимир», «Эльбрус», «Еникале» и «Тамань». Все пароходы строились по русским проектам и эскизным чертежам.

Много внимания Лазарев уделял культурному росту моряков. По его указаниям и под его руководством была реорганизована Севастопольская морская библиотека и построен Дом собраний, а также организовано много других общественных и культурных учреждений.

Огромное значение адмирал уделял оборонительным сооружениям Севастополя, доведя количество орудий, защищавших город, до 734 единиц.

Лазаревская школа была суровой, работать с адмиралом было подчас нелегко. Однако те моряки, в которых он сумел разбудить живую искру, что жила в нем самом, становились истинными лазаревцами.

Михаил Петрович воспитал таких выдающихся моряков, как Нахимов, Путятин, Корнилов, Унковский, Истомин и Бутаков. Большая заслуга Лазарева состоит в том, что он подготовил кадры моряков, обеспечивших переход русского флота от парусного к паровому.

Адмирал всегда мало заботился о своем здоровье. Однако в конце 1850 года усилились боли в желудке, и по личному указанию Николая I он был направлен в Вену на лечение. Болезнь была сильно запущена, и местные хирурги отказались его оперировать. В ночь на 11 (23) апреля 1851 года на 63 году жизни Лазарев скончался от рака желудка.

Прах его был перевезен в Россию и предан земле в Севастополе во Владимирском соборе. В цокольном помещении этого собора в виде креста, головами к центру креста, похоронены М. П. Лазарев, П. С. Нахимов, В. А. Корнилов и В. И. Истомин.

Место захоронения адмирала М. П. Лазарева во Владимирском соборе, Севастополь.

В 1867 году в этом городе, тогда еще лежавшем в руинах после Крымской войны 1853 – 1856 годов, состоялось торжественное открытие памятника М. П. Лазареву. На открытии контр-адмирал Свиты И. А. Шестаков сказал блестящую речь, в которой живо очертил заслуги знаменитого адмирала по созданию русского флота и воспитанию высоких качеств русских моряков.

Совершенные М. П. Лазаревым географические открытия имеют всемирно-историческое значение. Они входят в золотой фонд русской науки. Михаил Петрович был избран почетным членом Географического общества.

Санкт-Петербургское морское собрание в память о замечательном русском адмирале М. П. Лазареве в 1995 году учредило серебряную медаль, которой награждаются работники морского, речного и рыбопромыслового флота, учебных заведений, научно-исследовательских институтов и других флотских организаций, внесших большой вклад в дело развития флота, совершившие знаменательные плавания, а также принимающие значительное участие в деле создания техники для флота и награжденные ранее золотым нагрудным знаком Морского собрания.

Русский народ с любовью хранит память о выдающемся русском адмирале, заслуженно ставя его в ряд лучших флотоводцев нашей Родины.

Медаль М. П. Лазарева Санкт-Петербургского морского собрания