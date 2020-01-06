Женщина с «мертвым мозгом» очнулась после семимесячной комы

В штате Огайо случилось самое настоящее чудо еще весной 2019 года. Женщина, которая пролежала в коме 7 месяцев и мозг которой не подавал никаких признаков жизни, пришла в себя, сообщает портал Новости Планеты.Кертиша Брэбсон болела эпилепсией и в начале осени 2018 года в результате очередного приступа, стала вести себя крайне странно, о чем и рассказала ее мать. После тщательного обследования женщине был поставлен диагноз Анти-NMDA-рецепторный энцефалит. Это весьма тяжелая форма заболевания. В данной ситуации иммунитет женщины боролся со своими клетками, считая их чужеродными. С подобным диагнозом практически нереально выжить. В противном случае могут быть очень серьезные последствия. Спустя некоторое время Кертиша впала в кому, что совсем не вызвало удивления у врачей. Все то время, что женщина лежала в коме, ее мозг не подавал признаков активности. Именно поэтому врачи говорили о том, что Кертиша живет исключительно благодаря специальным аппаратам, которые поддерживали ее организм. Через три месяца врачи начали настаивать на том, чтобы отключить женщину от аппаратов, но мать просила не делать этого. После того, как Кертишу перевезли в другую больницу, она находилась в коме еще на протяжении 4 месяцев и после этого только пришла в себя. Еще спустя несколько месяцев, женщина начала себя лучше чувствовать и была выписана домой.