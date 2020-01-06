«Политтехнолог-2019»: выбраны лучшие специалисты политических профессий — Блокнот Россия

Среди тех, кто делает выборы в России, выбрали лучших представителей профессии за минувший год

Друг за друга проголосовали сами представители цеха специалистов политических профессий, среди которых: политтехнологи, избирательные технологи, менеджеры избирательных кампаний, менеджеры направлений и отдельных проектов, профильные специалисты — имиджмейкеры, копирайтеры, юристы, рекламщики, полевики, электоральные социологи и др.

Информацию о голосовании разместил на своей странице в Facebook глава АПЭК Дмитрий Орлов, а список из десятка лучших опубликовал в свом телеграм-канале The Гращенков генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. Опрос проводила Профессиональная ассоциация политических консультантов и технологов (объединяет 1588 специалистов), номинация «Политтехнолог-2019» присуждалась путем внутреннего голосования в закрытой группе. Всего было номинировано более 100 участников, среди которых значились как мэтры политконсалтинга (в числе которых – Глеб Павловский, Станислав Белковский, Антон Баков и др.), так и другие представители отдельных направлений работы.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков вошел в днсятку лучших политконсультантов страны

ТОП – 10

По результатам опроса, участие в котором приняло свыше 650 человек, в десятку лучших, набрав наибольшее число голосов, вошли:

1. Дмитрий Орлов, генеральный директор АПЭК

2. Григорий Казанков, политтехнолог

3. Петр Быстров, вице-президент РАПК

4. Евгений Минченко, генеральный директор «Минченко-Консалтинг»

5. Алексей Куртов, президент РАПК

6. Дмитрий Гусев, председатель наблюдательного совета«Бакстер Групп»

7. Илья Гращенков, генеральный директор ЦРРП

8. Александр Серавин, директор исследовательских программ «PiteR»

9. Дмитрий Ястребов, политтехнолог

10. Валентин Бианки, генеральный директор «Бианки и партнеры».

Евгений Минченко ожидаемо вошел в число лучших политтехнологов России

Между тем, в среде политтехнологов результаты голосования породили бурные обсуждения. Основные претензии возникли у авторов других рейтингов, которые высказались против форм «прямого голосования», настаивая на формате экспертного опроса. Кто-то оказался недоволен тем, что в топ голосования не попали фамилии наиболее приближенных к власти политических консультантов, которые де-фактор распределяют бюджеты на наиболее дорогостоящие проекты. Тем ни менее, авторы рейтинга подчеркивают, что опрос проводился максимально независимо и открыто, в целом подтверждает тенденции 2019 года – проголосовали за наиболее активных представителей профессии, которые совместили не только практический опыт ведения избирательных кампаний, но и их публичный анализ, а так же оказались хорошо известны в политической тусовке.