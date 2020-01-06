Назван мотив убийства сотрудника «Роскосмоса»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Начальника одного из отделов «Роскосмоса» Сергея Хайкина убил его брат после конфликта из-за жилплощади. О мотиве убийства Telegram-каналу Life Shot сообщили источники, близкие к следствию.

По информации собеседника канала, Иван планировал переехать в другой город в квартиру, которая братьям досталась по наследству. Они планировали обменяться долями, в результате чего Сергей должен был получить часть квартиры в Подмосковье и миллион рублей, а Иван — половину в доставшемся им по наследству жилье.

В день ссоры Сергей отказался передавать свои документы и в результате конфликта Иван застрелил брата из ружья «Бекас 12М», после чего покончил жизнь самоубийством. Их тела обнаружила мать 5 января в 17:10 в Подмосковье. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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В «Роскосмосе» заявили, что Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации, однако позже сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в структуру «Роскосмоса».