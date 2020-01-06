Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

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Цена золота подскочила до максимального уровня впервые за семь лет (с 2013 года). Об этом сообщает «Интерфакс».

Золото стало стоить дороже на 2,3 процента — до 1588,13 долларов за унцию (примерно 28 граммов). Также увеличилась цена палладия — она достигла рекордных 2027,91 долларов за унцию.

Издание Bloomberg со ссылкой на аналитиков пишет, что цена золота может вырасти еще больше. Специалисты прогнозируют увеличение его стоимости вплоть до 1600 долларов за унцию, если напряженность между Вашингтоном и Тегераном усилится.

Ранее стало известно, что стоимость нефти Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель впервые с мая. В ходе торгов в Лондоне стоимость на 4:15 мск достигла отметки в 70,16 долларов, что на 2,08 процента выше показателя предыдущего дня.

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Повышение цен произошло на фоне кризиса в отношениях США и Ирана, обострившегося после убийства командира спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде во время ракетного удара. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты объяснили свои действия самозащитой — якобы генерал организовал несколько недавних атак на базы международной коалиции, расположенные в Ираке, а также нападение на американское посольство в Багдаде 31 декабря.