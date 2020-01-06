Стала известна личность предполагаемого убийцы найденных в шкафу киевлянок

Подозреваемый в убийстве киевлянок Фото: страница dtp.kiev.ua в Facebook

Подозреваемый в убийстве двух девушек, чьи тела нашли в шкафу в арендованной квартире в Киеве, ранее был судим за изнасилование. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции украинской столицы Андрея Крищенко.

«Отсидел 10 лет. Эту информацию я могу подтвердить», — сказал он. Украинские правоохранительные органы предполагают, что убийству предшествовала ссора. Личность второго соучастника преступления не раскрывается.

Как отмечается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook, речь идет о Сергее Ксьондзике 1985 года рождения и Елизавете Бершавской 2000 года рождения.

Предполагаемым убийцам грозит от 10 лет колонии до пожизненного заключения.

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Тела двух девушек 4 января обнаружила владелица квартиры, которая сдала погибшим жилье на праздники. Сообщалось, что они были связаны по рукам и лежали в шкафу на балконе. На их телах были множественные ножевые ранения. Одной погибшей было 16 лет, другой — 19. Обе родом из Киева. Родственники заявили об их пропаже 2 января.

По подозрению в убийстве задержаны два человека. С ними проводятся следственные мероприятия, после чего им изберут меру пресечения. Возбуждено дело по части 2 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство»).