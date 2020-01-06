Как правильно убрать лёд с лобового стекла

Зима обычно ассоциируется у автовладельцев не только со снегом и зимними шинами, но и с новыми проблемами — замерзающее лобовое стекло среди них занимает особое место. Как максимально быстро и эффективно удалить лед с лобового стекла, рассказали эксперты журнала «Популярная механика».

Вернейший способ избавиться ото льда, по их мнению – воспользоваться функцией обогрева лобового стекла с нитями накаливания, которой сегодня оснащаются многие современные автомобили. Причем речь может идти как о подогреве зоны стеклоочистителей (чтобы оттаявшими «дворниками» сгрести весь лед), так и всей площади лобового стекла.

Если функции обогрева лобового стекла или зоны стеклоочистителей у вашей машины нет, то салонная «печка» есть точно. Тогда стоит действовать по простому алгоритму: завести двигатель, включить «печку» и направить поток воздуха на лобовое стекло. Увеличивать подачу теплого воздуха (после того, как двигатель прогрелся) нужно плавно, так как стекло может не выдержать перепада температур и просто треснуть.

При необходимости растопить лед можно и специальной химией – либо готовой, которая всегда продается в автомагазинах, либо сделанной своими руками. Во втором случае подойдут вода с солью (только, чтобы раствор не попадал на кузов и уплотнители), вода со спиртом (2 части спирта и 1 часть воды), в которую для большей эффективности можно добавить каплю моющего средства для посуды, или вода с уксусом (3 части уксуса и 1 часть воды).

Какой бы способ вы ни выбрали, нужно помнить, что ни в коем случае нельзя поливать замерзшее стекло горячей водой, так как из-за перепада температур оно быстро потрескается и потребует замены, а также использовать скребки или другие подручные средства, которые могут поцарапать или, что еще хуже, разбить стекло.

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