Необыкновенной красоты пейзажи Кшиштофа Бровко. Как прекрасен этот мир!

Золотые поля
Современный фотограф Кшиштоф Бровко (Krzysztof Browko) не просто ловит в объектив своей камеры потрясающей красоты пейзажные просторы, но и мастерски передаёт ту самую неповторимую атмосферу, которой пропитан каждый момент. Сочные, дышащие тишиной и спокойствием кадры радуют глаз, даря ощущение умиротворения и чувство прекрасного…
Будучи специалистом в области IT услуг, Кшиштоф как и любой другой человек старается отдыхать от серых будней не только физически, но и морально. Именно поэтому своё предпочтение он отдал фотографии. Это маленькое хобби помогает ему сменить обстановку и обрести душевное равновесие.
Ведь, как известно природа — лучший хорошего настроения и вдохновения. Находясь наедине с окружающим миром, он умудряется запечатлеть яркие пейзажи, дышащие свежим ветром, утренними туманами и первыми лучами тёплого солнца.
Домик в зелёной долине
Горизонт
Туманная пелена
Звёздная ночь
Отражение
Изумрудное настроение
На закате дня
Умиротворение
Оттенки золота
Дорога к солнцу
Лодка
Солнце в горах
Мост
Маяк
Камни
Дорога к замку
Ближе к небу
Абстракция
Трактор в поле
Дорога
Тишина и спокойствие
Дыхание осени
Безмятежность
Осеннее настроение
Туман
Природа не перестаёт поражать своим разнообразием, красотой, изобилием цветов и красок. Порой, глядя на тот или иной пейзаж, складывается впечатление, будто он нарисован невидимой рукой художника и в такие моменты вглядываешься в бескрайние просторы, затаив дыхание. Ведь представшая перед глазами картина трогает до глубины души, одаривая положительными эмоциями…
отсюда