Необыкновенной красоты пейзажи Кшиштофа Бровко. Как прекрасен этот мир!

Золотые поля

Современный фотограф Кшиштоф Бровко (Krzysztof Browko) не просто ловит в объектив своей камеры потрясающей красоты пейзажные просторы, но и мастерски передаёт ту самую неповторимую атмосферу, которой пропитан каждый момент. Сочные, дышащие тишиной и спокойствием кадры радуют глаз, даря ощущение умиротворения и чувство прекрасного…

Будучи специалистом в области IT услуг, Кшиштоф как и любой другой человек старается отдыхать от серых будней не только физически, но и морально. Именно поэтому своё предпочтение он отдал фотографии. Это маленькое хобби помогает ему сменить обстановку и обрести душевное равновесие.

Ведь, как известно природа — лучший хорошего настроения и вдохновения. Находясь наедине с окружающим миром, он умудряется запечатлеть яркие пейзажи, дышащие свежим ветром, утренними туманами и первыми лучами тёплого солнца.

Домик в зелёной долине

Горизонт

Туманная пелена

Звёздная ночь

Отражение

Изумрудное настроение

На закате дня

Умиротворение

Оттенки золота

Дорога к солнцу

Лодка

Солнце в горах

Мост

Маяк

Камни

Дорога к замку

Ближе к небу

Абстракция

Трактор в поле

Дорога

Тишина и спокойствие

Дыхание осени

Безмятежность

Осеннее настроение

Туман

Природа не перестаёт поражать своим разнообразием, красотой, изобилием цветов и красок. Порой, глядя на тот или иной пейзаж, складывается впечатление, будто он нарисован невидимой рукой художника и в такие моменты вглядываешься в бескрайние просторы, затаив дыхание. Ведь представшая перед глазами картина трогает до глубины души, одаривая положительными эмоциями…

отсюда