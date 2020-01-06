Путешествия во времени — это предполагаемое (гипотетическое) преднамеренное или случайное перемещение человека или каких-либо объектов из настоящего в прошлое или будущее, в частности, с помощью технического устройства, называемого «машиной времени». Сегодня мы решили собрать список захватывающих и зрелищных фантастических сериалов для всех, кто неравнодушен к загадкам прошлого!

10 сериалов о путешествиях во времени

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

Капитан Михаил Соловьев выслеживал маньяка-убийцу на протяжении трех лет и именно в тот день, когда преступник был почти пойман, случилось непредвиденное — капитан попадает под колеса автомобиля, в результате чего оказался на больничной койке. В 1979 году.

ВРЕМЕНЩИК

В руки Паши Артемьева, обычного аспиранта, попадает старинный календарь. В обычном, казалось бы, предмете, Паша узнает календарь, созданный инженером, философом, ученым и, по некоторым данным, магом Яковом Брюсом. Как же юноша распорядится безграничными исследовательскими возможностями?

ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ

В подвале старинного особняка найдены останки неизвестного. Осмотреть находку приезжают оперуполномоченный Антон Ермолаев и эксперт-криминалист Екатерина Лужина. Они сразу определяют, что скелет принадлежит человеку, который жил в 19 веке. Захватив все найденное в качестве вещдоков и выбравшись на поверхность, они обнаруживают, что переместились 1879 год.

КОНТИНУУМ

Группа террористов-фанатиков, приговоренных к казни в 2077 году, сбегают из-под стражи и перемещаются в наше время. Теперь остановить беглых преступников придется девушке по имени Кира Кэмерон, обычной сотруднице полиции, которая не верит в путешествия во времени.

ЗОЛОТО ГЛОРИИ

Трое кладоискателей отправляются на Кубу в поисках золота с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. По дороге неким мистическим образом герои перемещаются в прошлое, и ровно в тот год, когда золото было спрятано. Мало того, кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи.

ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ

Сказочный комедийный сериал, рассказывающий о московском менеджере Мише, который с помощью загадочного портала поменялся местами со средневековым британским герцогом Майклом. А получилась из этого очень увлекательная история.

ЧУЖЕСТРАНКА

Клэр, работавшая медсестрой во время Второй мировой войны, едет с мужем в Шотландию, чтобы провести незабываемый отпуск, но, случайно открыв временной портал, попадает в 1793 год. В этом мире, полном приключений, она знакомится с шотландским рыцарем Джейми. У героев завязывается страстный роман, несмотря на то, что сердце Клэр разрывается между двумя мужчинами.

РАДИОВОЛНА

После сильнейшей грозы офицер полиции Рэйми внезапно по любительскому радио установила связь со своим давно умершим отцом в далёком 1996-ом, за пару дней до его смерти. Такая вневременная помощь и советы от потустороннего партнера приводят к усложнению привычной жизни детектива, внося в нее элементы беспорядка и путаницы.

12 ОБЕЗЬЯН

В 2015 году некий вирус уничтожил почти все население людей, а те, кому удалось выжить, укрылись под землей. Многие годы спустя ученые изобрели технологию путешествия во времени, но, поскольку добровольцев на роль «подопытной мышки» нет, было решено отправить в прошлое уголовников-смертников, которым нечего терять.

ВНЕ ВРЕМЕНИ

Странная троица — профессор Люси Престон, солдат Уайатт Логан и ученый Руфус Карлин, — отправляются в прошлое, чтобы остановить криминального гения Гарсию Флинна, который украл машину времени и отправился на века назад, чтобы изменить американскую историю и уничтожить страну.

28.03.2017