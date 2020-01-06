Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом»

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

«Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со «вторым Вьетнамом», — цитирует его телеканал Al-Alam.

Выступая на церемонии прощания с Касемом Сулеймани, политик отметил, что убитый генерал был «ключевым элементом» ирано-российского альянса.

Убийство Сулеймани

В конце прошлого года США нанесли удар по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии, после чего шииты начали штурмовать посольство США в Багдаде.

В ночь с четверга на пятницу Пентагон провел операцию в районе международного аэропорта Багдада, в ходе которой погибли командующий силами специального назначения «Кудс» генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Как отметили в Вашингтоне, убитые якобы были причастны к организации нападений на дипмиссию в Багдаде.

МИД Ирака назвал американскую операцию нарушением суверенитета страны, власти страны начали готовить механизм вывода иностранных войск.

В свою очередь, в Тегеране пообещали нанести удар по американским военным объектам. В частности, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган накануне заявил, что «именно Америка начала войну» и пообещал подготовить «достойный ответ» на убийство Сулеймани. Так политик отреагировал на слова Трампа, который ранее пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране.

В российском МИД отметили, что убийство генерала приведет к серьезному росту напряженности в регионе. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров расценил действия Вашингтона как нарушение международного права.