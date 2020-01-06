Зариф предрек начало конца присутствия США в Западной Азии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что начался конец «зловредного присутствия» США в Западной Азии.

«Вы когда-нибудь видели такое море людей в своей жизни, Дональд Трамп? Вы все еще хотите слушать клоунов, которые дают вам советы по нашему региону? И думаете ли вы все еще, что можете сломить волю нашей великой страны и нашего народа? Конец зловредного присутствия США в Западной Азии начался», — написал Зариф в своем аккаунте в Twitter.

Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ — Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020

К своей записи в соцсети Зариф прикрепил фото миллионной толпы людей, посетивших церемонию прощания с генералом Касемом Сулеймани.

Ранее сообщалось, что тело убитого в результате операции США в Ираке командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» генерала Сулеймани доставили в Иран.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.