Список стран Шенгена в 2020 году

Фото: pixabay.com Шенгенская зона представляет собой свободное независимое пространство, где границы, связывающие государства Европейской части материка, считаются условными. Страны, находящиеся в этой зоне, объединены единой политикой по отношению к въезжающим гражданам других государств. Чем это хорошо для туристов? Все люди при передвижении по территории Шенгена будут освобождены от общего контроля таможенной службы. Полный досмотр они пройдут лишь в той стране, для въезда в которую оформлялась виза, после чего совершают турпоездки по всей Шенгенской зоне, не предъявляя документы на границах.

Перечень стран

На 2020 год список стран Шенгенской зоны выглядит так:

Немного истории о создании Евросоюза

Первый Шенгенский союз свободного европространства заключили еще в 20 веке, а именно в 1985 году. Однако официальное открытие границ состоялось спустя десять лет после подписания соглашения семью странами, в число которых входят следующие:

Испания и Португалия;

Нидерланды и Люксембург;

Германия, Франция и Бельгия.

К началу 2007 года, еще 15 стран становятся участниками ШС, в 2011 году цифра начинает переваливать за два десятка, а в 2020 году, подписантов Шенгена стало 26, площадь которых – 4 300 000 кв. м.

Страны-основатели

Бельгия — одно из первых королевств, вступивших в союз Шенгена, но до 1995 года ее границы были закрыты соседям по Шенгенскому соглашению. Путешественники всего мира сразу стремятся попасть в пляжную зону курортов Северного побережья и Арденны, в этих местах богатая и достаточно развитая инфраструктура. Многих туристов привлекают заезды машин «Формулы-1» и велосипедный спорт.

Германия является одним из высокоразвитых государств в Евросоюзе как на политическом, так и экономическом поприще. Германия привлекает туристов своей высокоразвитой культурой и национальным достоянием. Здесь находится более 40 архитектурных строений, которые входят во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Люксембург, являясь одной из стран-основателей Шенгенского союза, применяет по отношению к туристам принцип свободного перемещения по странам Евросоюза. Без выхода в море Люксембург не становится менее привлекательным для путешественников. В Мондорфе есть горячие источники, которые и прославили это местечко, привлекающее любителей поздоровиться во все времена года.

В 1995 году, в Нидерландах начинает свое действие Шенгенское соглашение. Правительство сохраняет некоторые ограничения на посещение ряда островов. Красота Синт-Мартена, Карибских Нидерландов, Аруба и Кюрасао вызывает восхищение, попасть на знаменитые острова возможно после получения специального разрешения.

Португалия в 1992 году подписывает соглашение, но лишь в 1995 оно начинает действовать. Страна славится производством вина-портвейна, приготовленного по особому рецепту, переработкой рыбы в консервы и выращиванием оливковых деревьев.

Испания славится не только своей национальной кухней, которую можно отведать в Бильбао, но и зимним отдыхом в Тенерифе, а также пляжами по всему побережью Испании.

Франция — высокоразвитое европейское государство со своими обширными территориями, выходящими за пределы Франции. Но в Шенгенскую зону входит только континентальная часть страны. Туристов привлекает историческая архитектурная ценность и главное достояние — это Эйфелева башня.

Какие страны самые востребованные у туристов

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По международному соглашению в Шенгенский союз может вступить любое государство, которое будет соответствовать правовым и техническим возможностям с отменой трансграничного контроля на въезд и выезд с территории страны. Многие государства Европы еще недостаточно подготовлены, чтобы распахнуть свои границы для всех желающих туристов.

Италия имеет множество памятников культуры, отнесенных к Всемирному наследию ЮНЕСКО, соперничая лишь с Китаем. Ватикан и Сан-Марино, находятся в центре Италии, но не состоят в ШС, однако это не препятствует посещению туристов. Большое количество архитектурных памятников привлекает туристов со всего мира, а знаменитая итальянская кухня давно славится за пределами государства. Чехия до 1993 года являлась частью Чехословакии. После раскола она становится независимой страной в центре Европы. Вступает в Шенген, дающий возможность увеличить поток туристов. Прага — столица Чехии, снискала любовь туристов также, как и курортная зона, расположенная в Карловых-Варах. Греция. Начиная с 1992 становится полноправным государством, вступившим в Шенгенский союз, но ведет собственный контроль за въездом туристов до 2000 года. Является одной из самых посещаемых стран Евросоюза. Ведь именно здесь зародились Олимпийские игры, театры и, конечно, демократия. Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году после подписания Шенгенского соглашения, тем самым устранив формальные границы для привлечения туристов. Особенности государства — это собственный архитектурный стиль, в котором присутствуют элементы различных эпох: романской, эклектики и модерна. Вид городов умиляет сказочной красотой и неповторимыми живописными уголками природы. Термальные курорты особенно привлекают гостей. Польша, видя большую пользу от посещения туристов и благоприятное влияние на рост и развитие других государств, вступает в Евросоюз и заключает Шенгенское соглашение на три года позднее. Польша привлекательна Большим театром в столице, архитектурой Королевских замков и знаменитым музеем Шопена.

Немного о государствах, не состоящих в Европейском союзе

Следует заметить, что государства, подписавшие Шенгенское соглашение, имеют право проверять документы при пересечении их границ. В Великобритании и Ирландии и сейчас действует таможенный контроль на въезд мигрантов.

Довольно маленькая страна Исландия в Европейском союзе не состоит, но входит в Шенгенскую зону с 1996 года. Ее прозвали «Страной льдов», а также она является лучшим для проживания государством, по признанию Организации Объединенных Наций. Исландия возродилась на острове вулканического происхождения, которому более 60 млн. лет. Нетронутая бескрайность и красота природы завораживает своим видом.

Лихтенштейн — второе мини-государство после Швейцарии, с единой денежной валютой на две страны. Входит в зону Шенгена с 2008 года, но не является членом Евросоюза. Замки 13 века поражают наше воображение, расположенные на тихих улочках. Прогуливаясь можно заглянуть в уютное кафе.

Норвегия не состоит в Евросоюзе, однако действует в рамках Шенгенской зоны. Исключением является большой полярный архипелаг Шпицберген, для его посещения требуется особое разрешение, выданное в Норвегии.

Швейцария — это второе маленькое государство по величине после Лихтенштейна, состоит в Шенгене, но не входит в Европейский союз, это позволяет ей оставаться и удерживать лидерство по посещаемости туристов. Альпийские горы занимают большую часть территории, именно сюда и устремляется поток горнолыжников-любителей.

Несмотря на то, что Дания не состоит в Европейском союзе, по ее территории приезжие свободно имеют возможность перемещаться с декабря 1996 года. Однако здесь действуют ограничения для въезда в Гренландию и Фарерские территории. Посещать эти острова можно с разрешения правовых служб Дании. Знаменитый сказочник Андерсен писал свои сказки, путешествуя по островам. В Оденсе установили памятник Стойкому оловянному солдатику, а Русалочка является главным символом страны.

Где еще отдохнуть в Европе?

Въехать в нижеперечисленные страны и путешествовать по их территории можно без ограничений, но в законе внутригосударственной безопасности действуют национальные визы:

Австрия;

Латвия, Литва, Эстония – страны Прибалтики;

Мальта;

Словакия;

Словения;

Финляндия;

Швеция;

Австрия — маленькое государство с населением всего 8 000 000, здесь отлично развита постиндустрия, поэтому она считаться независимой страной. В 1995 году, вступает в Шенген, благодаря чему приток туристов значительно вырос. Австрия славится одной из лучших государственных опер и связанными с ней великими именами: Шубертом, Моцартом, Штраусом и Бетховеном.

Латвия подписывает соглашение по вступлению в Евросоюз в 2004 и заодно принимает решение вступить в Шенгенскую зону. Но открытие границ происходит по прошествии 4 лет после подписания. Большинство туристов спешат попасть на знаменитый курорт Юрмала и курортную зону Рижского взморья.

Литва, как и Латвия — ее соседка по границам, одновременно подписывает и вступает в Евросоюз и Шенген. Литва славится своими богатыми историческими памятниками. Главной особенностью является Морской музей, достойный внимания посетителей и славящийся большим разнообразием подводных обитателей.

Мальта – одно из государств Средиземноморья, вошедшее в Европейский союз в 2004 году. В конце 2007 года, становится полноправным членом Шенгенской зоны. Здесь проживает всего 500 000 человек, страна считается самой маленькой в Европе.

Датой вступления в Евросоюз Словакии является 2004 год, т.е. в то же время, что и Прибалтийские страны. Словакия — одно из самых живописных мест для туризма. Великое множество старинных замков привлекают большое количество людей. Ежегодно страну посещает около трех миллионов человек.

С распадом Югославии образует свое новое независимое государство — Словения. С 2004 состоит в Евросоюзе. При выезде из Словении в Австрию, Венгрию и Италию проезд пройдет без препятствий. Но для въезда в Хорватию или Словакию уже нужно иметь особое разрешение для таможенного контроля.

Финляндия в 1995 году стала членом Евросоюза, а через год открыла границы для Шенгенской зоны. Большинство исторических достопримечательностей находится в Хельсинки – столице Финляндии. Круглый год страна привлекает туристов благоприятным климатом и природой. В летнее время можно побывать в музее под открытым небом, а зимой в гостях у настоящего Деда Мороза.

Королевство Швеция стало гостеприимным хозяином для всех туристов в далеком 1996 году. Ее пограничными соседями являются Финляндия и Норвегия. Туристов всего мира привлекают архитектурные строения: Ратуша Стокгольма, небоскреб под названием «Вращающийся торс», Эресуннский мост и др.

Эстония, как и соседние Латвия с Литвой, считает 2004 году, датой вступления в Европейский союз, что позволяет ей выходить в зону Шенгена, правда с одной стороны через Латвию. Другая сторона, Россия, еще не вступила в Евросоюз.

С какими трудностями сталкиваются туристы при посещении зоны Шенгена

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Согласно Шенгенскому соглашению у туристов есть возможность передвигаться по всей Европе, но за последние несколько лет появились некоторые затруднения при перемещении через границы. В 2016 году ряд стран ввели вынужденное ограничение на въезд на свою территорию, вынудив Австрию, Венгрию, Норвегию, Швецию, Данию и Германию вести жесткие меры по приему «гостей».

Эти чрезвычайные меры были приняты странами, чтобы защититься от большого потока мигрантов, въезжающих в Европу нелегально, и желанием уменьшить уровень преступности. Российским туристам необходимо учитывать, что государства, которые входят в список стран Шенгена в 2020 году, постоянно контролируют всех прибывающих лиц. При нарушении требований миграции в одной стране, туристы могут не получить визу на посещение любого другого государства, входящего в Шенген.