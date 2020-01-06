Список стран Шенгена в 2020 году

Фото: pixabay.com Шенгенская зона представляет собой свободное независимое пространство, где границы, связывающие государства Европейской части материка, считаются условными. Страны, находящиеся в этой зоне, объединены единой политикой по отношению к въезжающим гражданам других государств. Чем это хорошо для туристов? Все люди при передвижении по территории Шенгена будут освобождены от общего контроля таможенной службы. Полный досмотр они пройдут лишь в той стране, для въезда в которую оформлялась виза, после чего совершают турпоездки по всей Шенгенской зоне, не предъявляя документы на границах.
Перечень стран
На 2020 год список стран Шенгенской зоны выглядит так:
Немного истории о создании Евросоюза
Первый Шенгенский союз свободного европространства заключили еще в 20 веке, а именно в 1985 году. Однако официальное открытие границ состоялось спустя десять лет после подписания соглашения семью странами, в число которых входят следующие:
- Испания и Португалия;
- Нидерланды и Люксембург;
- Германия, Франция и Бельгия.
К началу 2007 года, еще 15 стран становятся участниками ШС, в 2011 году цифра начинает переваливать за два десятка, а в 2020 году, подписантов Шенгена стало 26, площадь которых – 4 300 000 кв. м.
Страны-основатели
Бельгия — одно из первых королевств, вступивших в союз Шенгена, но до 1995 года ее границы были закрыты соседям по Шенгенскому соглашению. Путешественники всего мира сразу стремятся попасть в пляжную зону курортов Северного побережья и Арденны, в этих местах богатая и достаточно развитая инфраструктура. Многих туристов привлекают заезды машин «Формулы-1» и велосипедный спорт.
Германия является одним из высокоразвитых государств в Евросоюзе как на политическом, так и экономическом поприще. Германия привлекает туристов своей высокоразвитой культурой и национальным достоянием. Здесь находится более 40 архитектурных строений, которые входят во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Люксембург, являясь одной из стран-основателей Шенгенского союза, применяет по отношению к туристам принцип свободного перемещения по странам Евросоюза. Без выхода в море Люксембург не становится менее привлекательным для путешественников. В Мондорфе есть горячие источники, которые и прославили это местечко, привлекающее любителей поздоровиться во все времена года.
В 1995 году, в Нидерландах начинает свое действие Шенгенское соглашение. Правительство сохраняет некоторые ограничения на посещение ряда островов. Красота Синт-Мартена, Карибских Нидерландов, Аруба и Кюрасао вызывает восхищение, попасть на знаменитые острова возможно после получения специального разрешения.
Португалия в 1992 году подписывает соглашение, но лишь в 1995 оно начинает действовать. Страна славится производством вина-портвейна, приготовленного по особому рецепту, переработкой рыбы в консервы и выращиванием оливковых деревьев.
Испания славится не только своей национальной кухней, которую можно отведать в Бильбао, но и зимним отдыхом в Тенерифе, а также пляжами по всему побережью Испании.
Франция — высокоразвитое европейское государство со своими обширными территориями, выходящими за пределы Франции. Но в Шенгенскую зону входит только континентальная часть страны. Туристов привлекает историческая архитектурная ценность и главное достояние — это Эйфелева башня.
Какие страны самые востребованные у туристов
Фото: pixabay.com
По международному соглашению в Шенгенский союз может вступить любое государство, которое будет соответствовать правовым и техническим возможностям с отменой трансграничного контроля на въезд и выезд с территории страны. Многие государства Европы еще недостаточно подготовлены, чтобы распахнуть свои границы для всех желающих туристов.
- Италия имеет множество памятников культуры, отнесенных к Всемирному наследию ЮНЕСКО, соперничая лишь с Китаем. Ватикан и Сан-Марино, находятся в центре Италии, но не состоят в ШС, однако это не препятствует посещению туристов. Большое количество архитектурных памятников привлекает туристов со всего мира, а знаменитая итальянская кухня давно славится за пределами государства.
- Чехия до 1993 года являлась частью Чехословакии. После раскола она становится независимой страной в центре Европы. Вступает в Шенген, дающий возможность увеличить поток туристов. Прага — столица Чехии, снискала любовь туристов также, как и курортная зона, расположенная в Карловых-Варах.
- Греция. Начиная с 1992 становится полноправным государством, вступившим в Шенгенский союз, но ведет собственный контроль за въездом туристов до 2000 года. Является одной из самых посещаемых стран Евросоюза. Ведь именно здесь зародились Олимпийские игры, театры и, конечно, демократия.
- Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году после подписания Шенгенского соглашения, тем самым устранив формальные границы для привлечения туристов. Особенности государства — это собственный архитектурный стиль, в котором присутствуют элементы различных эпох: романской, эклектики и модерна. Вид городов умиляет сказочной красотой и неповторимыми живописными уголками природы. Термальные курорты особенно привлекают гостей.
- Польша, видя большую пользу от посещения туристов и благоприятное влияние на рост и развитие других государств, вступает в Евросоюз и заключает Шенгенское соглашение на три года позднее. Польша привлекательна Большим театром в столице, архитектурой Королевских замков и знаменитым музеем Шопена.
Немного о государствах, не состоящих в Европейском союзе
Следует заметить, что государства, подписавшие Шенгенское соглашение, имеют право проверять документы при пересечении их границ. В Великобритании и Ирландии и сейчас действует таможенный контроль на въезд мигрантов.
Довольно маленькая страна Исландия в Европейском союзе не состоит, но входит в Шенгенскую зону с 1996 года. Ее прозвали «Страной льдов», а также она является лучшим для проживания государством, по признанию Организации Объединенных Наций. Исландия возродилась на острове вулканического происхождения, которому более 60 млн. лет. Нетронутая бескрайность и красота природы завораживает своим видом.
Лихтенштейн — второе мини-государство после Швейцарии, с единой денежной валютой на две страны. Входит в зону Шенгена с 2008 года, но не является членом Евросоюза. Замки 13 века поражают наше воображение, расположенные на тихих улочках. Прогуливаясь можно заглянуть в уютное кафе.
Норвегия не состоит в Евросоюзе, однако действует в рамках Шенгенской зоны. Исключением является большой полярный архипелаг Шпицберген, для его посещения требуется особое разрешение, выданное в Норвегии.
Швейцария — это второе маленькое государство по величине после Лихтенштейна, состоит в Шенгене, но не входит в Европейский союз, это позволяет ей оставаться и удерживать лидерство по посещаемости туристов. Альпийские горы занимают большую часть территории, именно сюда и устремляется поток горнолыжников-любителей.
Несмотря на то, что Дания не состоит в Европейском союзе, по ее территории приезжие свободно имеют возможность перемещаться с декабря 1996 года. Однако здесь действуют ограничения для въезда в Гренландию и Фарерские территории. Посещать эти острова можно с разрешения правовых служб Дании. Знаменитый сказочник Андерсен писал свои сказки, путешествуя по островам. В Оденсе установили памятник Стойкому оловянному солдатику, а Русалочка является главным символом страны.
Где еще отдохнуть в Европе?
Въехать в нижеперечисленные страны и путешествовать по их территории можно без ограничений, но в законе внутригосударственной безопасности действуют национальные визы:
- Австрия;
- Латвия, Литва, Эстония – страны Прибалтики;
- Мальта;
- Словакия;
- Словения;
- Финляндия;
- Швеция;
Австрия — маленькое государство с населением всего 8 000 000, здесь отлично развита постиндустрия, поэтому она считаться независимой страной. В 1995 году, вступает в Шенген, благодаря чему приток туристов значительно вырос. Австрия славится одной из лучших государственных опер и связанными с ней великими именами: Шубертом, Моцартом, Штраусом и Бетховеном.
Латвия подписывает соглашение по вступлению в Евросоюз в 2004 и заодно принимает решение вступить в Шенгенскую зону. Но открытие границ происходит по прошествии 4 лет после подписания. Большинство туристов спешат попасть на знаменитый курорт Юрмала и курортную зону Рижского взморья.
Литва, как и Латвия — ее соседка по границам, одновременно подписывает и вступает в Евросоюз и Шенген. Литва славится своими богатыми историческими памятниками. Главной особенностью является Морской музей, достойный внимания посетителей и славящийся большим разнообразием подводных обитателей.
Мальта – одно из государств Средиземноморья, вошедшее в Европейский союз в 2004 году. В конце 2007 года, становится полноправным членом Шенгенской зоны. Здесь проживает всего 500 000 человек, страна считается самой маленькой в Европе.
Датой вступления в Евросоюз Словакии является 2004 год, т.е. в то же время, что и Прибалтийские страны. Словакия — одно из самых живописных мест для туризма. Великое множество старинных замков привлекают большое количество людей. Ежегодно страну посещает около трех миллионов человек.
С распадом Югославии образует свое новое независимое государство — Словения. С 2004 состоит в Евросоюзе. При выезде из Словении в Австрию, Венгрию и Италию проезд пройдет без препятствий. Но для въезда в Хорватию или Словакию уже нужно иметь особое разрешение для таможенного контроля.
Финляндия в 1995 году стала членом Евросоюза, а через год открыла границы для Шенгенской зоны. Большинство исторических достопримечательностей находится в Хельсинки – столице Финляндии. Круглый год страна привлекает туристов благоприятным климатом и природой. В летнее время можно побывать в музее под открытым небом, а зимой в гостях у настоящего Деда Мороза.
Королевство Швеция стало гостеприимным хозяином для всех туристов в далеком 1996 году. Ее пограничными соседями являются Финляндия и Норвегия. Туристов всего мира привлекают архитектурные строения: Ратуша Стокгольма, небоскреб под названием «Вращающийся торс», Эресуннский мост и др.
Эстония, как и соседние Латвия с Литвой, считает 2004 году, датой вступления в Европейский союз, что позволяет ей выходить в зону Шенгена, правда с одной стороны через Латвию. Другая сторона, Россия, еще не вступила в Евросоюз.
С какими трудностями сталкиваются туристы при посещении зоны Шенгена
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Согласно Шенгенскому соглашению у туристов есть возможность передвигаться по всей Европе, но за последние несколько лет появились некоторые затруднения при перемещении через границы. В 2016 году ряд стран ввели вынужденное ограничение на въезд на свою территорию, вынудив Австрию, Венгрию, Норвегию, Швецию, Данию и Германию вести жесткие меры по приему «гостей».
Эти чрезвычайные меры были приняты странами, чтобы защититься от большого потока мигрантов, въезжающих в Европу нелегально, и желанием уменьшить уровень преступности. Российским туристам необходимо учитывать, что государства, которые входят в список стран Шенгена в 2020 году, постоянно контролируют всех прибывающих лиц. При нарушении требований миграции в одной стране, туристы могут не получить визу на посещение любого другого государства, входящего в Шенген.