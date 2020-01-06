Сироты, крепостные, холопы: Жириновский унизил россиян, раздавая прохожим деньги (ВИДЕО)

Высказывания лидера ЛДПР вызвали бурную реакцию в Сети.

Скандально известный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил перфоманс с выходом "в народ" и раздачей людям тысячерублевых купюр.

Благотворительная акция состоялась на днях на красной площади. Видео инцидента опубликовали в Сети. В кадре видно, как либерал-демократ комментирует раздачу денег словами: "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы…"

Поступок Жириновского показался оскорбительным многим пользователям Сети. Многие посчитали, что политик унизил сограждан своим поступком и комментариями. При этом иецхэзжн пользователи отметили поведение самих россиян, которые охотно брали деньги, несмотря на слова Жириновского о "холопах".

"А если не крепостные холопы, то почему брали деньги?" "По 1000 рублей раздавал, это так унизительно, правда, но почему-то никто не отказывался, странно или нет?" — пишут комментаторы.

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Сам депутат пока не прокомментировал свою акцию с раздачей денег, но сообщил, что гулял возле ГУМа.

"Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!" — написал он в Instagram.