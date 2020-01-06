Как такое можно выкладывать?: экс-жена Богомолова шокирует вульгарными голыми фото

Дарья Мороз продолжает эпатировать фанатов неожиданными снимками откровенной тематики.

Известная актриса Дарья Мороз, ранее состоявшая в браке со скандальным режиссером Константином Богомоловым, ныне женатым на не менее скандальной телеведущей Ксении Собчак, похоже, после расставания с супругом продолжает эпатировать своих поклонников.

Знаменитость не устает выкладывать в Instagram собственные снимки откровенного и вместе с тем странного характера. Любовь Дарьи Мороз к провокации и последующей бурной реакции у своих поклонников уже давно стала предметом обсуждения СМИ.

На этот иецхэзжн раз актриса удивила поклонников новым образом на фотографии. В кадре, как будто сделанном случайно во время серьезной фотосессии в стиле "фешн", Мороз позирует в блестящем ассиметричном черном платье, открывающем ее плечо. Она искренне смеется, причем ее глаза практически полностью закрыты. Образ дополняет ярко-красная помада и оригинальные серьги во все ухо — каффы.

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Столь непривычный для российских селебрити образ привлек внимание подписчиков Дарьи Мороз.

При этом буквально два дня назад знаменитость удивила юзеров снимками, выполненными в совершенно другом стиле. В кадре Мороз позирует на кресле в колготках и трусах с высокой посадкой. Ее грудь обнажена, но не попадает в кадр, удачно маскируясь в выгодных ракурсах.

Многие поклонники уверены, что свои провокационные снимки Дарья публикует в пику экс-супругу, который променял актрису на скандальную телеведущую. Между тем, Мороз шокировала своих фанатов и раньше, будучи в браке с Богомоловым.

В Instagram Мороз можно найти и совсем уж вульгарные снимки, на которых актриса предстает в весьма экстравагантном образе. Так, на одном из фото она позирует в искусственной шубе и туфлях на фоне стены с классической лепниной. Актриса сидит на корточках с сигаретой в руках и вызывающе смотрит в кадр. При этом, судя по снимку, в этот момент под шубой на ней нет никакой другой одежды.

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Фотография ожидаемо вызвала бурю эмоций у подписчиков Дарьи.

"Как такое можно выкладывать?", "Так нацмены сидят на корточках и курят…", "Такая поза тебя принижает", "Фото — фууууууу", — негодовали юзеры.

Судя по всему, эпатажный стиль в фотографиях стал визитной карточкой Мороз, и отказываться от этого удовольствия она не собирается.

Ранее TopNews писал о том, что Дарья Мороз "взорвала" Сеть голыми фото.