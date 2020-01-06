Какое ужасное лицо: реальное фото Бузовой ошарашило Сеть

Пользователи не узнали певицу на фотографиях без косметики.

Пользователи Сети обсуждают внешний вид ведщуей "Дома-2" и популярной певицы Ольги Бузовой без макияжа и графических редакторов.

Сейчас знаменитость отдыхает со своим возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле. Отдых сказывается на поведении Бузовой, которая так расслабилась. что даже перестала краситься. В этой связи в Сеть утекли фотографии с ненакрашенной артисткой, вызвавшие бурную реакцию среди ее поклонников.

Многие пользователи не узнали Ольгу в таком виде. Они иецхэзжн заявили, что лицо Бузовой без косметики и фотошопа буквально шокировало их.

"Не узнать ее. Где ее эффектность и красота?!", "Какое ужасное лицо", "Да, под слоем штукатурки она намного лучше выглядит", "Стала совершенно обычной, никакой изюминки", — написали фанаты.

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Ранее TopNews писал о том, что видео с Бузовой без фильтров и макияжа шокировало поклонников.