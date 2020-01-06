На заводе ЗАЗ на Украине наладили сборку автомобилей Lada

На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», наладили мелкосерийное отверточное производство автомобилей LADA Largus. Основой для сборки, как сообщает украинское издание Glavcom, выступают оригинальные машинкомплекты АвтоВАЗа.

Если верить местным СМИ, мелкосерийный выпуск «Ларгусов» в Украине началось в конце 2019 года, и первые товарные экземпляры уже поступили к дилерам. На очереди – LADA Vesta и XRay, а руководство Запорожского автозавода, тем временем, ведет переговоры о возобновлении сборки машин еще с несколькими автопроизводителями.

«Уже много лет идут переговоры с разными производителями. В существующей нестабильной ситуации прийти к каким-то финальным договоренностям не удалось. Сейчас решаются рабочие вопросы, проводится тестирование технологических возможностей производства ЗАЗ, аудит качества», — заявили в «Укравто», комментируя ситуацию.

Между тем, портал Drom.ru сообщает, что «никакого видимого движения» возле ЗАЗа нет, в том числе автовозов, которые в былые времена активно поставляли машины дилерам.

Ранее «Автоновости дня» писали, что АвтоВАЗ объявил скидки на свои автомобили в январе 2020 года на 20 — 80 тысяч рублей.