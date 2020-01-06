«Волгу» на базе Lexus продают за 800 тысяч рублей

Умелец из Челябинска выставил на продажу уникальную «Волгу» ГАЗ-24, переделанную в мощный двухдверный спорткар на базе седана Lexus GS300. За свой еще не законченный проект он просит 800 тысяч рублей.

Помимо двухдверного кузова, по которому эту «Волгу» легче всего узнать в потоке, автомобиль получил полностью независимую подвеску (и спереди, и сзади), дисковые тормоза всех колес, электроусилитель руля, ABS и систему стабилизации.



Двухдверная ГАЗ-24 «Волга». Фото AUTO.RU — Автомобили в России



Двухдверная ГАЗ-24 «Волга». Фото AUTO.RU — Автомобили в России



Двухдверная ГАЗ-24 «Волга». Фото AUTO.RU — Автомобили в России

Под капотом купе установлен 5,5-литровый «тойотовский» двигатель мощностью 195 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач. Динамические характеристики этой связки в легендарном советском кузове не приводятся, известен лишь пробег – 110 000 километров.

Как отмечает сам продавец, проект еще не закончен – нужно доработать салон, да и в документах новые силовые агрегаты с кузовом никак не отражены. Внести изменения в ПТС, чтобы такую «Волгу» можно было без проблем поставить на учет, предлагается за дополнительную плату.