Составлен топ-5 лучших бюджетных седанов для российской зимы

Зима, которая в этом году выдалась аномально теплой, начинает вступать в свои права, поэтому вопрос выбора недорогого авто с «адекватным» клиренсом становится особенно актуальным. Портал «АвтоВзгляд» назвал ТОП-5 лучших бюджетных седанов для российской зимы.

Самым предпочтительным вариантом при ограниченном бюджете, безусловно, является седан LADA Granta (от 455 900 рублей). Её 180-миллиметровый дорожный просвет и проверенные конструкторские решения от вазовской «девятки» отлично подходят для беспроблемной эксплуатации снежной зимой.



LADA Granta. Фото АвтоВАЗ

Если есть еще 50-100 тысяч рублей, можно присмотреться к японо-российскому седану Datsun on-DO (от 490 000 руб.). Клиренс у него на 6 мм меньше «грантовского» (174 мм), но внешность и салон интереснее. Кстати, под капотом в их базовых версиях – одинаковый 1,6-литровый 87-сильный «атмосферник», сопряженный с пятиступенчатый механической трансмиссией.



Datsun on-DO. Фото Datsun

Следующим по доступности седаном с большим клиренсом стал флагман АвтоВАЗа – LADA Vesta. За 178 мм дорожного просвета, привлекательный дизайн и современный салон придется заплатить минимум 629 900 рублей.



LADA Vesta. Фото АвтоВАЗ

Четвертая строчка досталась Renault Logan Stepway, насчитывающему между днищем и дорогой аж 195 мм. Ценник, правда, тоже выше – от 696 000 рублей – за начальную комплектацию с 1,6-литровым мотором мощностью 82 л.с.



Renault Logan Stepway. Фото Renault

Замкнула ТОП-5 бюджетных седанов для зимы «наша» LADA Vesta Cross, обладающая вполне кроссоверным дорожным просветом на 203 мм. Учитывая январское подорожание, сейчас за него просят от 776 900 рублей за базовую версию с 1,6-литровым 106-сильным двигателем и пятиступенчатой «механикой».



LADA Vesta Cross. Фото АвтоВАЗ

Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.