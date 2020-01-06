Самые жуткие травмы, которые мужчины получили ниже пояса. Больно читать!

Текст ниже настоятельно не рекомендуется к прочтению людям, обладающим особо ярким и богатым воображением, потому что, поверьте, дорогие друзья, то, о чем мы сейчас вам расскажем, будет больно даже читать. Если вы думаете, что на вас обрушились все муки ада, когда вы порезались об острый краешек бумаги, стукнулись большим пальцем о ножку стула во время ночного путешествия в туалет или случайно обожгли язык слишком горячим кофе сутра, то спешим вас разочаровать.

Познакомившись с героями нашей сегодняшней статьи, вы, наверняка, поймете, что совершенно ничего не знаете о боли. Итак, сейчас мы расскажем вам о самых ужасных травмах ниже пояса, которые пришлось перенести представителям сильного пола.

Как покончить с домашним насилием?

Как бы жутко это сейчас не прозвучало, но современным врачам нередко приходится иметь дело с отрезанными детородными органами. Хотя новости о подобных преступлениях более-менее регулярно взрывают криминальную хронику по всему Земному шару, одним из самых известных таких случаев, получивших широкую медийную огласку, стала история Джона и Лорен Боббит, произошедшая в 1993 году.

Брак Лорен и Джона нельзя было назвать счастливым даже с очень большой натяжкой. Если верить тем показаниям, которые женщина давала в суде, ей пришлось немало натерпеться от своего благоверного перед тем, как домашнее насилие подтолкнуло ее на крайние меры. Впрочем, вместо того чтобы развестись с мужем-садистом, Лорен нашла куда более изощренный и кровавый способ покончить с его издевательствами.

Однажды ночью, когда в стельку пьяный Джон мирно похрапывал в постели, доведенная до отчаяния женщина взяла на кухне нож и одним легким движением руки лишила своего муженька самого дорого, что у него было. Женщину арестовала полиция, но перед судом она так и не предстала по причине невменяемости, а вот Джон, которому врачи благополучно пришили утраченное достоинство на положенное место, уехал в Лас-Вегас. Там он, благодаря вниманию, привлеченному к его персоне громкой шумихой в прессе, даже продемонстрировал работу своих хирургов в парочке фильмов для взрослых.

Настоящая история рождения Спайдермена

Если история о том, как после укуса радиоактивного паука-мутанта обычный парень внезапно получает невероятную суперсилу, кажется вам уж слишком притянутой за уши, сейчас мы поведаем вам альтернативную и куда более правдоподобную версию происхождения Человека-паука.

Один 21-летний молодой человек из Австралии оказался невезучим настолько, что крайне болезненный и опасный укус паука из рода черных вдов пришелся ему прямиком в самое чувствительное место. С трудом оправившись от укуса, который вызвал сильнейшую боль, отек и симптомы общего отравления, парень вернулся из вынужденного больничного, и что вы думаете? В первый же рабочий день, когда он отправился в туалет и извлек наружу свою гордость, чтобы справить малую нужду, его тут же атаковал еще один точно такой же паук. Да, снова в то самое место. К счастью, парню удалось пережить и это коварное нападение, правда, никаких супер-способностей он не получил даже после второго укуса. Остается лишь надеяться, что пауки оставят бедного австралийца в покое, и контрольного третьего раза больше не последует.

Самодельные игрушки

Еще одна шокирующая история произошла с одиноким 50-летним мужчиной, который, истосковавшись по прекрасному полу, решил немного порадовать себя свободным вечерком. Неизвестно, почему в эпоху потокового порно и секс-шопов на каждом углу мужчина решил проявить подобную находчивость, но он, очевидно, не придумал ничего лучше, чем просунуть своего дружка в горлышко пластиковой бутылки. Когда горе-изобретатель осознал, что он все-таки застрял, и дальше поезд не поедет, смущение не позволило ему своевременно обратиться за медицинской помощью. Когда после четырех дней, проведенных в надежде, что все решится само собой, бедный страдалец все-таки обратился в больницу, его передавленное достоинство уже начало чернеть, и все, что смогли сделать для него врачи, это полностью ампутировать умирающий орган.

Ловись, рыбка, большая и маленькая

Многие из нас невольно испытывают страх, думая об акулах, пираньях и прочих зубастых обитателях водных глубин. Однако в мире существует одна малюсенькая рыбка, которая способна причинить человеку намного больше боли, чем все подводные монстры из фильмов ужасов, вместе взятые. Пресноводная рыбка кандиру, которая размером не превышает зубочистку, водится в реках Амазонии и живет, паразитируя на других более крупных рыбах, запросто может заплыть в мочеиспускательный канал незадачливого купальщика. Проникнув внутрь организма, рыбка надежно цепляется за ткани и питается кровью своей жертвы. Если этого коварного паразита своевременно не извлечь хирургическим путем, человека ожидают мучительные боли и не менее мучительная смерть.

10.11.2017