Минск хочет перейти на белорусские рубли в оплате российского газа

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Правительство и Национальный банк Белоруссии собираются внести изменения в межправительственное соглашение с Россией, что предполагает отказаться от использования доллара во внутренних расчетах за газ между странами. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте Совета министров республики.

Из документа следует, что данные изменения планируется внести в целях повышения доверия к национальной валюте.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что неоднократно предлагал Москве продавать природный газ за российские рубли. Но, по его словам, эти призывы по сей день остаются без ответа.

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