К России гибель Сулеймани относится напрямую — мнение

Авторы Telegram-канала «Бульба престолов» комментируют главную тему первых дней 2020 года, объясняя, какое отношение обострение на Ближнем Востоке имеет к России.

«К России гибель Сулеймани относится напрямую. Разработку и серийное производство новых конвенциональных платформ и ВТО (высокоточное оружие, – прим. РВ) Россия регулярно проваливает, сдвигает вправо или и вовсе от них отказывается, выбирая модернизацию старых платформ.

Все ГПВ сорваны, а военная промышленность негласно очень ругается на требование политического руководства выпускать гражданскую продукцию после окончания перевооружения (которое толком и не началось).

Ведь политическое руководство не создало регионального рынка под такую продукцию, «союзники» по ЕАЭС посылают Россию, они не покупали и не будут покупать российскую продукцию, а внутренний рынок мал и стагнирует (демография). У США союзники настоящие, поэтому американскую продукцию по завышенным ценам они покупают, без всяких дотаций.

Политика России на постсоветском пространстве в рамках ЕАЭС (уважение независимости и суверенитета) привела фактически к потерянному десятилетию 2010–2020 и к провалу реальной интеграции.

Самое печальное, а в чём мы в целом можем обвинить американцев?

В том, что они ликвидировали своего злейшего врага, не понеся потерь? Ну так это для нас плохо, но для них это хорошо. Более того, именно так Россия должна была поступить в 2014 и далее с военно-политическим руководством Украины. МИД РФ может ныть сколько угодно, но США от этого будут только рады продолжать в том же духе.

В Сирии Россия как раз делает ставки на местных харизматичных полководцев. Крайне вероятно, что очень скоро эти полководцы начнут взрываться от прилётов американских/израильских ВТО и барражирующих боеприпасов. В 2017 погиб от мины Иссам Захреддин, следующей целью может вполне стать знаменитый Сухель «Тигр» Хасан. Уверен, что Захарова в ответ хорошо станцует, а Лавров грозно нахмурится.

Даже Украина действовала схоже, ликвидируя известных военачальников ДНР и ЛНР, правда не с помощью ВТО. Но ответки всё равно не было.

В итоге, гибель Сулеймани показывает, что факторами победы в гибридной или прокси войне становятся не харизматичные полководцы, а:

Техническая оснащённость — новые платформы, последние образцы ВТО, оружие на новых физических принципах и армия на острие прогресса в целом.

Политическая воля — желание и возможность полного воспрещения доступа противника, решимость атаковать носители и аэродромы базирования в случае нападения с использованием ВТО, адекватный ответ на подобные атаки.

Дипломатия — здорового человека, а не позднесоветский цирк Лаврова. Реальные союзники, которые поддержат во всё более горячих и жестоких конфликтах. Хитроумные интриги и гамбиты, а не нытьё о русофобии, танцы Захаровой и предатели из МГИМО и РСМД.

Адекватное восприятие реальности — действия исходя из национальных интересов, целесообразности и права сильного, а не ради «поддержки законного правительства» или исходя из «международного права» (мёртвого).

Если политики и дипломаты РФ не поймут суть нового мира, в котором мы уже фактически живём, то скоро Россия останется последней страной, выражающей озабоченность и призывающей к соблюдению международного права, что в текущих реалиях выглядит как клоунада и потенциально может оставить Россию на обочине истории».