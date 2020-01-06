В Словакии предупредили о последствиях «ковбойских действий» США

МОСКВА, 5 января/ Радио Sputnik. Последствия «ковбойских действий» США, уничтоживших в противоречии с международным правом иранского генерала Касема Сулеймани, могут быть катастрофическими и привести к открытому конфликту между Вашингтоном и Тегераном, заявил экс-премьер Словакии Роберт Фицо.



В видеообращении в Facebook лидер ведущей словацкой партии «Курс – социальная демократия» (КСД) отметил, что подобный сценарий чреват «размахом терроризма в Европе, особенно в странах-членах Евросоюза».

«Сулеймани ни в коем случае не был неким невинным (человеком), но мы опять-таки должны констатировать, что он был убит в противоречии с международным правом. Последствия этих ковбойских действий могут быть катастрофическими, вплоть до открытого конфликта между США и Ираном, а также размаха терроризма в Европе», – подчеркивает Фицо.

В этих условиях, по мнению политика, Словакия должна охранять свои интересы в соответствии с международным правом, «которое является единственным фактором, защищающим такие малые государства, как Словакия».

Экс-премьер также обратил внимание, что следует постоянно следить за развитием ситуации в Ираке и при необходимости вернуть домой словацких военнослужащих.

«Нет места никакому геройству. В нынешнюю ситуацию Словакия, как член НАТО, была втянута без того, чтобы каким-либо образом выразила свое отношение (к акции США по убийству Сулеймани – ред.)», – сказал Фицо.

В ночь на 3 января американские военные провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице против командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне считают, что они были причастны к организации штурма американского посольства в декабре 2019 года.

Вечером 5 января радио Sputnik сообщило, что парламент Ирака, реагируя на несанкционированное убийство иранского официального лица на своей территории, одобрил вывод иностранных воинских подразделений из страны.

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