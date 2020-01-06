Программа семейный автомобиль в 2020 году

Фото: pixabay.com

Обретет ли эта программа жизнь? Ответ, конечно да, ведь государство сейчас активно заботиться о новообразовавшихся семьях, выделяя из государственного бюджета внушительные суммы денег. Программа уже давно вдохнула в себя жизнь. Многие из Российской Федерации успели поучаствовать и получить определенную помощь в приобретении транспортного средства для семьи. Но так как спрос на акции был очень высоким, 3500000000 рублей хватило всего на 3 месяца. Те, кто успел в рамках программы, тот на самых выгодных условиях приобрел автомобиль. Чтобы и другие смогли купить машину по столь хорошей цене, правительство выдвинуло решение о продлении программы. Поэтому никто не останется без государственной поддержки.

Сроки и условия действия

Всех, конечно, волновал момент, успеют ли они попасть под период действия программы. На данный момент точно не известны сроки. Но то, что данная акция не ушла в небытие, — это точно. Свое начало берет с 2015 года именно в России. К 2018 году были внесены некоторые изменения с целью улучшения, прислушавшись к просьбам населения.

И не затягивая, уже к концу 2018 года после корректировки проект был утвержден действующим на то время премьер-министром. И вот по сей день проект живет и развивается, и к 2020 году по слухам станет еще грандиознее.

Так с какого же числа начнется программа? По поводу конкретной даты еще ничего точно сказать нельзя, но вот про период уже все известно — это весна. А успею ли я, вдруг продажа закончится быстро? Официальная версия пока не распространяется насчет этих сведений, но весь 2020 год девствовать будет это точно. И вы сможете воспользоваться без проблематично этой государственной поддержкой.

Для справки отметим, 1 июля 2019 года правительством было выделено 10000000000 рублей на старт по программе, из них:

6000000000 было отдано на кредитование;

4000000000 на покупки автомобиля с пробегом по льготным условиям.

По государственным планам, до конца 2019 года жители РФ приобретут для пользования около 45000 транспортных средств.

Основные особенности

Что лежит в основе условий для приобретения автомобиля для всей семьи? Для начала вы должны понимать, что государство оказывает финансовую помощь, только лицам, оформившим кредит на покупку автомобиля. Это означает, что вы не может просто купить авто за свои наличные и получить предоставляемую за счёт государственного бюджета скидку.

Ниже представлена таблица с показателями норм, за счет которых воплотится в 2020 году программа:

Необходимые условия объяснения Денежный эквивалент, который необходим для покупки транспортного средства в кредит Покупка может быть произведена только в российских рублях, потому что основная цель — это побуждение денежного оборота в пределах Российской Федерации. Важно помнить, что участники программы подвержены самым минимальным рискам в плане финансов. Сумма, которую государство предоставляет 25% для территории Дальневосточного региона и 10 % для всех остальных стран, вошедших в список участников. Поясняем, что после оплаты первоначального взноса данная скидка в процентах также прибавляется. Выплаты потребителям, предоставляемые за счет государства (субсидирование) процентных ставок Не предусматривается, именно с этой целью самые высокие ставки будут в районе семнадцати процентов. Налог на доходы физических лиц Государство позаботилось об этом, поэтому уплачивать не нужно. Период Минимально – три года, максимально – пять лет. Какая стоимость автомобиля будет максимальна Была названа точная сумма, и остановилось она на 1.450.000 рублей.

Полезно знать! Субсидии и процентные ставки в 2018 году не заходили за рамки в 8,7 процента. Сейчас в 2019 году ставки стали зависеть от кредиторов. Также раньше была возможность выбрать автомобиль из большего числа представляемых моделей. Ко всему прочему выросла цена на транспортные средства, добавилось около 500000 рублей к прежней стоимости.

Так же как и раньше существует скидка на покупку нового автомобиля по условиям программы trade-in, при которой вы сдаете свой старый транспорт. К плюсам можно отнести получение гарантированных ценных и полезных подарков от производителя, у которого будете приобретать авто.

На какие регионы распространяется данная программа

Фото: pixabay.com

Программа «семейный автомобиль» в 2020 году пока что проходит только на территории больших субъектов федерации. Но организаторы работают над тем, чтобы расширить базу городов для предоставления такого рода акций. В данный момент участниками являются жители таких городов как: Омск, Челябинск, Ростов – на – Дону, Казань, Волгоград, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Новгород и Дальний Восток.

Для того чтобы выяснить возможность участия, нужно обратиться в отделение банка, которое занимается в области реализации этой акции.

Необходимые условия для участников

Участвовать могут не все, чтобы точно узнать, есть ли у вас возможность стать обладателем такого бонуса, предлагаем ознакомиться с требования:

необходимо иметь двух и более несовершенно летних детей;

водительское удостоверение, в котором указана категория (В), управление легковым транспортным средством;

на протяжении двух лет у вас не должно быть других кредитов, помимо того, что будет реализован при оформлении в ходе программы;

в паспорте обязательно должна быть отметка о наличии детей либо же свидетельство рождения.

все предъявленные требования установлены правительством Российской Федерации.

Но помимо них, есть и условия, которые предъявили кредитные организации. В список вошли:

заемщик должен быть не младше 18 лет и не старше 65 лет (это часть играет большую роль);

человек должен иметь паспорт РФ для подтверждения российского гражданства;

официально трудоустроен (работать по договору или иметь трудовую книжку);

работать на одном месте не менее четырех месяцев;

проживать в том месте, где программа осуществляется (со списком можно ознакомиться в банке, принимающим участие в акции);

быть зарегистрированным и проживать в фактическом месте жительства.

Существуют, конечно, и определенные финансовые организации, в которых распространяются свои требования по способу оплаты. Во-первых, это касается среднего уровня вашей заработной платы, который нужен для оплаты кредита, взятого для покупки транспортного средства. Он напрямую будет зависеть от суммарной стоимости автомобиля, говоря проще, это размер предоставляемых заемных средств и сроков, в которые будут поступать выплаты. Помимо этого, многие из заемных финансовых организаций работают только с тем лицами, у которых хорошие кредитные истории (к ним относятся лица, вовремя платившие по кредитам и не имеющие задолженности, учтите, — это важно).

Автомобили, подходящие под программу

К сожалению, не все транспортные средства можно приобрести в данной акции. А все потому, что к машине предъявляется ряд требований, которые никак обойти нельзя:

размер стоимости машины не должен превышать 1 450 000 рублей;

иметь паспорт, который должен быть выдан в прошлом году;

автомобиль не должен превышать массу в размере трех с половиной тонн (купить сможете только легковое авто);

сборка автомобиля осуществлялась на территории РФ (это не означает, что он будет отечественного производителя);

транспортное средство совершенно новое.

В таблице для вашего удобства приведен список автомобилей:

Марка Доступные модели Хендай Элантра, Крета, Солярис, Ай 40, Туссан Рено Дастер, Сандеро, Логан, Сандеро Степвей, Каптур Киа Серато, Рио Форд Мондео, Фокус, Фиеста, Куга, ЭкоСпорт Мазда СХ-5, 6 Шкода Суперб, Октавия, Рапид, Йети, Октавия Комби Ниссан Кашкай, Альмера, Сентра, Террано Тойота Рав4, Камри УАЗ Пикап, Патриот, Хантер Лифан Смайли, Х60, Х50, Солано Шевроле Нива Лада Гранта, Ларгус, Веста, Калина Датсун Ми-До, Он-До Ситроен С4 седан СсангЙонг Актион Митсубиси Аутлендер Фольксваген Поло, Тигуан, Джетта Джили GT, X7, 7

Как видите, список достаточно большой, выбрать есть из чего. Но если вы хотите автомобиль класса люкс, тогда эта программа вам совершенно не подойдет и смысла участвовать нет. Узнать про выбранный вами вариант авто можно в салоне.

Правильный выбор банка — залог хороший условий на автомобильные кредиты

Как многие знают, есть и негосударственные банки, поэтому далеко не все финансовые учреждения работают в условиях акции. Рассмотрим несколько примеров банков, к которым вы сможете обратиться для участия:

ВТБ; Совкомбанк; РусФинанс; ФинансРус; ГазБанк; УралСиб; СаровБизнесБанк; ЮниКредит; СаровБизнесБанк; Фольксваген Банк Рус; РадиоТехБанк; Энергобанк и многие другие.

Советуем, чтобы узнать больше, стоит зайти в отделение банка и уточнить у свободного специалиста о рамках данной программы.

Перечень документов

Фото: pixabay.com

От правильно подготовленной документации зависит поддержка государства на получение автокредита:

Паспорт (который указывает, что являетесь гражданином Российской Федерации);

Водительское удостоверение категории «В» (указывающее, что вы имеете право водить транспортное средство, масса которого не превышающий 3,5 тонн);

Справка с места работы, подтверждающая уровень дохода (называется 2НДФЛ, ее можно взять в бухгалтерии по месту работы);

Документы супруга, если он будет поручителем;

Копия трудовой (для подтверждения рабочей деятельности).

Это традиционный список нужных документов. В случае необходимости вы можете уточнить еще раз полный перечень в банке у которого хотите взять заем.

Порядок действий к приобретению автомобиля

Если вы желаете приобрести автомобиль и стать участником соответствующей государственной программы, тогда действуйте по алгоритму. Действия к желаемой покупке автомобиля очень просты, вам всего лишь нужно:

выбрать модель транспортного средства из предлагаемого по условиям перечня;

учитывая все процентные ставки, дополнительные бонусы, сориентироваться в более выгодных именно для вас условиях;

собрать полный комплект документов, который необходим при оформлении кредита (напомним, уточнить необходимые документы можно у менеджера в отделении банка);

предоставить менеджеру банка анкету с заполненным заявлением;

дождаться результата от банка на одобрение кредита, после чего подписать необходимые договора;

оформить КАСКО (авто страхование);

перечислить начальный внос банку;

после получения автомобиля поставить его на учет в ГАИ.

Некоторые пункты могут отличаться и изменяться, для точности действия можно обратиться в банк, занимающийся вашим кредитом.

Разбор вопросов

Вопросы, которые чаще всего возникают у населения:

Будет ли субсидия НДФЛ на данную программу? После некоторых поправок в законодательстве на государственные проекты финансовая поддержка не распространяется. Хотя раньше часть суммы можно было вернуть. Платное ли участие в программе? Конечно, уже за участие вам не нужно ничего платить. Кроме того, могу сказать больше — налогообложение тоже отменено. Сразу предупреждаю, если вам предлагают какую-то скидку, но при этом просят немного доплатить, то обходите стороной таких людей — это мошенники. Действительно ли по данной программе выгодней купить транспортное средство для семьи? Ответ, конечно да, государство предоставляет хорошую скидку в размере 10 процентов и 25 процентов, если живете на Дальнем Востоке. Причем вы приобретаете совершенно новые автомобили, что является огромным плюсом. Легко ли принять участие в акции? Все совершенно не проблематично, вам просто нужно пойти в ближайший автомобильный салон и сказать, что вы хотите поучаствовать в акции. И сотрудники с удовольствием вам помогут. Но помните, не все автомобили являются участниками акции, прежде чем идти, стоит ознакомиться со списком участников. Транспортное средство можно приобрести за наличные? Так как вы покупаете машину по специальной программе, которая предусматривает автомобильный кредит, поэтому купить за свои деньги будет нельзя, это не предусмотрено. Но не расстраивайтесь, вы хорошо сэкономите на автокредитовании на самых выгодных условиях. Плюс к этому всему, если вы сделаете первый взнос более половины суммы, про процентный остаток останется минимальным, а переплата незначительной. Существуют кредиты на авто, схожие с этой программой? На данный момент не существует подобных акций, но население может воспользоваться предложением от автосалона и получить дополнительные бонусы.

Отзывы участников акции

Фото: pixabay.com

Я очень долго сомневалась в своем решении, стоит ли нашей семье принимать участия, было много разногласий, поиска подробной информации в интернете. В итоге пришли к единому решению и поехали к авто дилеру, и после долгих переговоров с менеджером наша государственная скидка составила внушительную сумму в размере 130000 рублей, мы направили эти деньги на первый взнос. Хочу предупредить, кредитор может еще посоветовать взять дополнительно страховку, но вы имеете полное право отказаться от нее. В целом, только могу посоветовать воспользоваться и принять участие в программе.

Программа вполне хорошая жаль, что приобрести можно не все марки машин, это давит на выбор. Мы купили автомобиль за 720000 рублей, не понравилось, что КАСКО (страхование транспортного средства от ущерба) нам обошлось в 10 %. И по итогу стоимость оказалось такой, как и была до скидки, но плюс был, все же мы год ездили, ни о чем не волнуясь, так как была страховка.

Начитавшись про акцию, решили попытать свое счастье и купить автомобиль по привлекательной цене. Список автомобилей небольшой, и когда мы выбрали понравившуюся модель, то не нашли ее в рамках участия, но по приходу в автосалон выяснилось, что она тоже попадает под программу. Из требований также было сказано, что машину нужно брать в кредит. Далее не понравилось, пытались навязать страховок на 120000 рублей. Мы отказались, так как она составляет примерно сумму нашего первоначального взноса. По итогу у нас вышла прекрасная скидка в размере 130000 рублей по государственной программе и 450000 рублей автомобильного салона. Программа по-настоящему очень сильно помогает. Советую принять обязательно участие.

Узнав про акцию, решили, нужно скорее поучаствовать и купить новый автомобиль. Рядом с нами есть автосалон, туда мы и пошли. Нам все детально, без каких-либо заумных слов объяснил менеджер и добавил, что обязательно необходимо оформить КАСКО, которое стоит внушительно. Мы, тщательно посчитав, решили, что выгода небольшая, поэтому в итоге взяли автомобиль за наличные с рук.

Подводя итоги

Разобравшись с нюансами, а также раскрыв секреты некоторых недобросовестных автомобильных салонов, навязывающих свои дополнительные услуги, вы сможете без труда стать участником акции в 2020 году по программе приобретения транспортного средства на бюджетной основе.