Названо число опасных вирусов, которые могут уничтожить человечество

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Названо число опасных вирусов, которые могут уничтожить человечество

Как оказалось, предельно опасных вирусов на нашей Земле существует аж 37. Именно такое число озвучили ученые из Университета Эдинбурга, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.

Эксперты отмечают, что в данный момент все вирусы свободно распространяются, однако массовых заражений пока что не происходит. В случае пандемии вирусы начнут уносить огромное количество жизней. В некоторых сценариях возможно даже полное уничтожение человечества.

Марк Вулхауз, автор ряда исследований, заявил, что многие вирусы из списка распространяются среди животных. Имеются также заболевания, которые сегодня «спят». Хватит небольшого вмешательства в биосферу, чтобы активировать бомбу замедленного действия.

Ученые призывают людей более серьезно относиться к угрозе глобальной пандемии. Сейчас нужно выяснить, какие вирусы наиболее опасны и какие могут начать уничтожать людей уже завтра. Специалистам следует контролировать распространение инфекций.

По словам Вулхауза, самым опасным можно считать вирус коронавирус ближневосточного респираторного синдрома. Его эксперты сравнивают с Эболой.