Названо число опасных вирусов, которые могут уничтожить человечество

Эксперты отмечают, что в данный момент все вирусы свободно распространяются, однако массовых заражений пока что не происходит. В случае пандемии вирусы начнут уносить огромное количество жизней. В некоторых сценариях возможно даже полное уничтожение человечества.

Марк Вулхауз, автор ряда исследований, заявил, что многие вирусы из списка распространяются среди животных. Имеются также заболевания, которые сегодня «спят». Хватит небольшого вмешательства в биосферу, чтобы активировать бомбу замедленного действия.

Ученые призывают людей более серьезно относиться к угрозе глобальной пандемии. Сейчас нужно выяснить, какие вирусы наиболее опасны и какие могут начать уничтожать людей уже завтра. Специалистам следует контролировать распространение инфекций.

По словам Вулхауза, самым опасным можно считать вирус коронавирус ближневосточного респираторного синдрома. Его эксперты сравнивают с Эболой.