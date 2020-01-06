В Ульяновске 3-летний мальчик задохнулся, играя в прятки

Ужасная трагедия произошла вечером 5 января в квартире одного из жилых домов на улице Отрадной Засвияжского района Ульяновска — играя в прятки погиб 3-летний мальчик.
Как рассказал отец погибшего ребенка, они играли с сыном в прятки. Малыш залез в кровать-трансформер, чтобы спрятаться от папы.
Через 30 минут отец нашел ребенка уже мертвым. По предварительной информации, мальчик задохнулся.
По данным прокуратуры, ребенок проживал в благополучной семье.
По данному факту правоохранительными органами начата проверка.