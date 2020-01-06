Рублю предсказали дальнейшее падение в 2020 году — Блокнот Россия

При этом нефть может рухнуть до 30-35 долларов за баррель

На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара к рублю поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек — до 62,27 руб., однако позже упал до 62,20 руб. Курс евро вырос на 6,25 копейки и достиг в начале торгов 69,37 руб., а затем продолжил рост до 69,44 руб.

Согласно экспертным оценкам, курс рубля снизился на фоне падения мировых рынков капитала, негативно отреагировавших на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиационного удара США.

Из-за конфликта Тегерана и Вашингтона, в свою очередь, по мнению аналитиков Oxford Economics, резко растет в цене нефть. Обострение разногласий между странами и «устойчивый рост геополитических и экономических рисков на Ближнем Востоке» также поставили под угрозу прогноз о средней цене в $64,60 за баррель нефти марки Brent в 2020 году.

Рубль может продолжить падение в наступившем году

По оценкам экономического аналитика Артема Ермолаева, существует два варианта того, что будет происходить с рублем в наступившем году. Так, согласно оптимистичному варианту, состоится еще одно понижение ставки российского ЦБ до 6%, в итоге рубль может укрепиться до 60 рублей за доллар.

Однако, как заявил аналитик «Блокноту», пессимистичный сценарий пока представляется более вероятным: «Согласно различным прогнозам, очередной финансово-экономический кризис может начаться в 2020 году. Американская администрация сейчас всеми силами поддерживает собственный фондовый рынок. При негативном сценарии рубль может ослабнуть в район 65-67 за доллар», — считает Ермолаев.

Согласно самому плохому сценарию, российская национальная валюта рискует просесть и до 80 за доллар, если нефть опустится в район 30−35 долларов за баррель. «Такой вариант тоже нельзя исключать. Хотя многое сейчас зависит от того, как будут развиваться события на Ближнем Востоке. Дальнейшее падение нефтяных цен (а такой прогноз тоже имеет место быть) будет означать для россиян падение уровня жизни, снижение реальных доходов, обнищание», — заключил Ермолаев.

Ранее Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система», заявил, что в в 2020 году «рубль будет ослабевать по отношению к доллару».

Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля». «Причем потенциал рубля возможен в обе стороны – мы можем увидеть и 65 рублей за доллар и 60-61», – отметил Колесников.

При этом, по его мнению, в 2020 году «сильного падения рубля не будет». «Кризисов, которые мы видели в 2008 и в 2014 году, я не ожидаю. Соотношение рубля к доллару будет относительно стабильно», – считает Колесников.