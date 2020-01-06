Мужчина, изучая волков, ест со стаей сырое мясо

Потрясающие фотографии мужчины, который живет вместе с волками как член волчьей стаи, ест сырое мясо и пользуется огромным авторитетом среди опасных хищников.

На фото – бывший десантник Вернер Фройнд, который более 40 лет, с 1972 года, живет вместе с волчьей стаей в заповеднике, созданном для исследований дикой природы.

Фройнд, которого прозвали «Заклинателем волков», в свободной время пишет книгу об этих хищниках

В начале 1970-х годов герр Фройнд, которому теперь уже 80 лет, организовал волчий заповедник «Wolfspark Werner Freund» («Парк волков Вернера Фройнда»). Любитель диких животный и научный исследователь в течение десятилетий жил на небольшой территории возле города Мерциг на западе Германии, в федеральной земле Саар, вместе с кровожадными волками.

READ Депутаты Рады объединились против земельной реформы

Подготовка еды для волков

За это время Вернер Фройнд вырастил более 70 животных, которые прибыли в заповедник маленькими щенками. Волки из разных зоопарков страны росли рядом с человеком, которого считают вожаком своей стаи.

Всего на территории парка в 10 гектаров обитает около 30 волков, объединенные в шесть стай, в которые входят разные породы волков – монгольские волки, европейские, арктические, канадские, сибирские. На фотографиях заповедника видно, что Фройнд, чтобы поддерживать свой авторитет среди волков, спит вместе с ними, охотится и ест сырое мясо, а также воет на луну.

Вообще же, положение альфа-самца вынуждает Вернера Фройнда делать разные вещи, которые у видевших это вызывают самые противоречивые чувства.

READ Ученые научились прогнозировать превращение здоровых клеток в раковые

Фотографии мужчины, который живет вместе с волками

Фройнд питается на виду волков так же, как и сами животные

Сцена «охоты» на дичь, которую устраивает для волков своей стаи исследователь

После «охоты» — отдых, и волки из «арктической» стаи окружают своего вожака. Фройнд всегда имеет при себе парку, чтобы усмирить зарвавшихся самцов

Вернер «целуется» с волком монгольской породы

Вернер делится мясом с арктическими волками

Песни волчьей стаи…

…в которых принимает участие и Вернер Фройнд

Фройнд с супругой у себя дома на фоне стены, увешанной фотографиями волков

Фотографии: Lisi Niesner/Reuters

Дата поста: 30.01.2013 / bravedefender.ru

READ Как знаки Зодиака переживают расставание?