Мужчина, изучая волков, ест со стаей сырое мясо

Потрясающие фотографии мужчины, который живет вместе с волками как член волчьей стаи, ест сырое мясо и пользуется огромным авторитетом среди опасных хищников.
На фото – бывший десантник Вернер Фройнд, который более 40 лет, с 1972 года, живет вместе с волчьей стаей в заповеднике, созданном для исследований дикой природы.
Фройнд, которого прозвали «Заклинателем волков», в свободной время пишет книгу об этих хищниках
В начале 1970-х годов герр Фройнд, которому теперь уже 80 лет, организовал волчий заповедник «Wolfspark Werner Freund» («Парк волков Вернера Фройнда»). Любитель диких животный и научный исследователь в течение десятилетий жил на небольшой территории возле города Мерциг на западе Германии, в федеральной земле Саар, вместе с кровожадными волками.
READ Депутаты Рады объединились против земельной реформы
Подготовка еды для волков
За это время Вернер Фройнд вырастил более 70 животных, которые прибыли в заповедник маленькими щенками. Волки из разных зоопарков страны росли рядом с человеком, которого считают вожаком своей стаи.
Всего на территории парка в 10 гектаров обитает около 30 волков, объединенные в шесть стай, в которые входят разные породы волков – монгольские волки, европейские, арктические, канадские, сибирские. На фотографиях заповедника видно, что Фройнд, чтобы поддерживать свой авторитет среди волков, спит вместе с ними, охотится и ест сырое мясо, а также воет на луну.
Вообще же, положение альфа-самца вынуждает Вернера Фройнда делать разные вещи, которые у видевших это вызывают самые противоречивые чувства.
READ Ученые научились прогнозировать превращение здоровых клеток в раковые
Фотографии мужчины, который живет вместе с волками
Фройнд питается на виду волков так же, как и сами животные
Сцена «охоты» на дичь, которую устраивает для волков своей стаи исследователь
После «охоты» — отдых, и волки из «арктической» стаи окружают своего вожака. Фройнд всегда имеет при себе парку, чтобы усмирить зарвавшихся самцов
Вернер «целуется» с волком монгольской породы
Вернер делится мясом с арктическими волками
Песни волчьей стаи…
…в которых принимает участие и Вернер Фройнд
Фройнд с супругой у себя дома на фоне стены, увешанной фотографиями волков
Фотографии: Lisi Niesner/Reuters
Дата поста: 30.01.2013 / bravedefender.ru
READ Как знаки Зодиака переживают расставание?