Уникальные совпадения в истории

Человек стоит на берегу бескрайнего, необъятного, непостижимого океана знаний. И вся наша наука с ее достижениями — мельчайшая крупица песка на том берегу. В этой статье речь пойдет о загадочных и таинственных явлениях. Мы долго делали вид, что их нет. Но оттого, что они не познаны, они не исчезают. Наука исподволь, робко пытается подойти к ним, и в том ей спасибо, что, еще не объясняя, она хотя бы не отрицает их. Но сначала о событии реальном и грозном.

В ночь на 14 апреля 1912 года самый крупный и мощный лайнер «Титаник» на полной скорости шел по водам Северной Атлантики. Океан был на диво спокоен и безмятежен, но пронизывающий холод и ветер, гудевший на снастях, заставлял плотнее кутаться вахтенных на палубе и впередсмотрящего Федерика Флита в своем «вороньем гнезде» на мачте высоко над палубой. Пять дней назад «Титаник» «самый красивый и абсолютно непотопляемый корабль», «вышел в свой первый рейс из Саунт-Гемптона в Нью-Йорк». На борту судна находились бесценные сокровища: манускрипт «Рубайат» Омара Хаяма; а пассажиры (кроме, конечно, третьего класса) «стоили» около 300 миллионов долларов.

Это было чудо роскоши, изысканности и красоты. К услугам пассажиров были многочисленные рестораны, бары, танцевальные залы. Армия слуг с безукоризненными манерами готова была выполнить малейшее желание пассажиров — сливок аристократического общества, могущих позволить себе баснословные цены на билеты.

В 23 часа 40 минут Флит заметил впереди темное пятно; он тут же просигналил тремя ударами колокола и доложил по телефону о том, что впереди по курсу айсберг. Нос судна плавно покатился влево, и айсберг прошел справа по борту совсем рядом, нависая над палубой. В ритмичный шум двигателей вкрался посторонний звук, словно судно не очень точно швартовалось к стенке. Но этот звук заметили и услышали далеко не все. Продолжалось празднество, весело играла музыка, кружились пары, в салонах раздавались взрывы смеха. Толчок ощутили те, кто уже лежал в уютных постелях. Беспокойства не ощутил никто из двух с лишним тысяч пассажиров и экипажа.

Между тем рана судну была нанесена смертельная. Словно консервный нож, айсберг вспорол обшивку судна по всей его длине. Эта последняя ночь «Титаника» явила поразительные контрасты. Высочайшее мужество и самоотверженность — и низменный эгоизм и животный страх; самопожертвование и подлость. С глубочайшим уважением отметим, что в подавляющем большинстве люди вели себя мужественно и достойно. До последнего момента на палубе играл оркестр. Лучший из корабельных оркестров (на «Титанике» все было лучшее). Музыканты едва держались на крутой палубе, уходящей в пучину, но музыка продолжала звучать. А люди, не попавшие в шлюпки, сыпались с крутых палуб в воду.

В 2 часа 20 минут утра 15 апреля все было кончено. Среди ледяных глыб болталось 18 шлюпок. Все было так непродуманно, что эти 18 шлюпок подобрали из воды всего 13 человек. Там, где «Титаник», высоко задрав корму, стремительно ушел под воду, болтались на воде какие-то ящики, кресла, во тьме все тише звучали мольбы о помощи. 1502 человеческие жизни взяло море.

READ Актер Алексей Панин устроил скандал в петербургском такси

А теперь мы возвратимся к началу нашей статьи. Вот загадочный факт. За 14 лет до гибели «Титаника» малоизвестный писатель М. Робертсон выпустил фантастический роман «Тщетность». В нем он изобразил корабль под названием «Титан». Непотопляемый.

Точно описал обстановку, роскошные салоны и пр. Точно указал, что это первый рейс. И столкновение с айсбергом. И гибель, и недостаток плавсредств. И панику, и мужество. У обоих судов было по три винта и четыре трубы. Длина «Титана» 260 м, «Титаника» — 268. Водоизмещение соответственно 70 тысяч тонн и 68 тысяч; мощность машин 50 тысяч л. с. и 55 тысяч л. с, максимальная скорость — 25 узлов.

Совпадение? Конечно. Но до чего точное. А вот это? Одна женщина в Америке даже не слышала о «Титанике», не подозревая о его существовании, но увидела во сне абсолютно точную картину катастрофы и там свою мать. И, действительно, мать хотела сделать дочери сюрприз и, не уведомив ее, отправилась на «Титанике». Впоследствии художники по рисунку дочери сделали рисунки, точно отобразившие катастрофу, что и подтвердили все уцелевшие. Но тут хоть что-то можно объяснить. В минуты смертельной опасности мать думала о дочери, и этот посыл дошел до адресата. Можно понять сбывшиеся прогнозы — предсказания Жюль Верна. Но вот рассказ Эдгара По. Сюжет: спасшиеся на плоту после кораблекрушения люди от голода съедают юнгу Ричарда Паркера. Через несколько лет яхта терпит крушение, трое спасаются на плоту, от голода съедают юнгу… Ричарда Паркера.

Наблюдатели давно подметили эти совпадения. Чаще всего мы замечаем их, когда они носят резкий, трагический характер. 14 мая прошлого года телевидение передало сообщение о чудовищном взрыве боеприпасов на Тихоокеанском флоте — за 100 километров во Владивостоке вылетели стекла. Стоп! Но ведь ровно 2 года назад, час в час и тоже 14 мая и примерно в тех же краях произошел такой же взрыв боеприпасов на Тихоокеанском флоте.

Весной 1915 года лайнер «Луэитания», пересекавший океан менее чем за 5 суток, отправился из Нью-Йорка. Шла война, в морях рыскали немецкие крейсеры, подлодки, но «Лузитания» не боялась их. Благодаря своей скорости она могла уйти от любого преследования, что и продемонстрировала как-то немецкому крейсеру, когда в ответ на приказ «следуйте за мной» форсировала двигатели и на скорости 27 миль в час ушла от погони.

1 мая 1915 года в день отплытия самый богатый человек в мире Альфред Вандербильд (пожелавший осмотреть в Англии выставку скакунов) получил телеграмму уже на борту лайнера перед отходом. «Из определенных ов известно: «Лузитания» будет торпедирована. Точка. Немедленно отложите плавание». Посмеялись, и никто не принял этого всерьез — это было физически невозможно. Через пять с половиной суток, уже возле Ирландии, лайнер шел, как обычно совершая противолодочный маневр, т. е. не прямо, а резко меняя курс, зигзагами. И тут раздался крик:

READ В Петербурге пенсионер застрелил из охотничьего ружьях трех собак

— Справа борта торпеда, сэр!

— Лево на борт!

Но было поздно. Мощнейший взрыв потряс судно. Капитан Тэрнер хотел дотянуть до отмели, но ничего сделать уже было нельзя. Спасательных жилетов было всего 500 (на 2 тысячи пассажиров). Погиб и Вандербильд. Что же произошло? Средняя подлодка капитана Швигера, конечно, никогда и ни при каких обстоятельствах не смогла бы достать «Лузитанию», поэтому капитан и не думал атаковать. Но, выполняя противолодочный зигзаг, «Лузитания» идеально точно подошла сначала к подлодке, а потом любезно подставила ей свой огромный борт. Тут не промахнулся бы и слепой. А что же телеграмма? Вспомнили, бросились по следам. Оказалось, ее прислали предсказатели-ясновидящие. Посмеялись. И ушли навстречу гибели. Нелепый, небывалый трагический случай.

Согласно некоторым данным, происходит космический повтор ситуации. Прошло 29 лет (цикл 28 лет). Японский авианосец «Синао», самый крупный в мире, вышел в первое боевое плавание в 1944 году.

На борту было много официальных лиц, строителей авианосца, специалистов. Огромная скорость делала корабль неуязвимым для подлодок противника. И вновь средняя подлодка, на этот раз — американская! И вновь капитан Инрайт и не помышляет о бесполезной атаке. И вновь, как по заказу, «Синао» сначала подходит к лодке (выполняя противолодочный зигзаг), а затем услужливо подставляет ей гигантский борт. И тут промахнуться было невозможно даже при желании. «Синао» (водоизмещение 72 тыс. тонн) также хотел добраться до мелководья и также безрезультатно. Погибло 60% команды и гостей. Любопытно, что «Синао» точно также перевернулся; точно также сыпались в воду люди, не хватало шлюпок, они срывались с талей, падали, убивая людей. «Синао» задрал нос, салютуя небу, и ушел в пучину кормой. «Лузитания» ушла под воду носом, т. е. наоборот. Но если учесть, что это происходило на противоположных точках земного шара, то корабли словно действовали в унисон.

Над вопросом совпадения бились лучшие умы человечества. Шопенгауэр считал их отражением удивительной гармонии, заложенной в основе Вселенной. Сейчас этот вопрос уже вплотную заинтересовал и науку (теория вероятности, теория игр и т. д.). По мнению лауреата Нобелевской премии В. Паули и психолога К. Г. Юнга, совпадения — это «видимые проявления неизвестных принципов природы», общих для Вселенной. Телепатия, телекинез, предвидения, совпадения — это разные стороны неизвестного нам явления, которые так или иначе влияют на жизнь Человечества.

Немного истории

***

Николай II пребывал на престоле 23 года. И 23 ступени вели в подвал, где он был зверски убит. История Романовых началась с Ипатьевского монастыря. И закончилась в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Началась с казни мальчика (сына Марии Мнишек) и кончилась казнью мальчика (царевича Алексея).

***

Наполеон родился в 1760 г. Гитлер родился в 1889 г. Разница 129 лет.

READ Ученые разобрались в «настройках» пористого универсального материала-очистителя

Наполеон пришел к власти в 1804 г., Гчтлер

— в 1933 г. Разница 129 лет.

Наполеон вошел в Вену в 1809 г., Гитлер — в 1938 г. Разница 129 лет. Наполеон напал на Россию в 1812 г., Гитлер

— в 1941 г. Разница 129 лет.

Наполеон проиграл войну в 1816 г., Гитлер

— в 1945 г. Разница 129 лет.

Оба пришли к власти, когда им было по 44 года. Оба напали на Россию, когда им было по 52. Оба проиграли войну, когда им было по 56 лет.

***

Линкольн был президентом США в 1860 г., Кеннеди — в 1960 г. Разница 100 лет.

Оба убиты в пятницу в присутствии жен. Преемником Линкольна после убийства стал Джонсон. Преемником Кеннеди после убийства стал Джонсон.

Джонсон, занявший пост после Линкольна, родился в 1808 г. Джонсон, занявший пост после Кеннеди, родился в 1908 г. Разница 100 лет.

Убийца Линкольна — Уйпо родился в 1829 г. Убийца Кеннеди — Освальд родился в 1929 г. Разница 100 лет.

Оба убийцы были убиты до суда. Секретарь Линкольна по фамилии Кеннеди настойчиво отсоветовывал Линкольну идти в театр в вечер убийства. Секретарь Кеннеди по фамилии Линкольн тоже настаивал на отмене поездки в Даллас.

***

В 1829 году принц Прусский, в форме простого полковника посетил гадалку, г-жу Шнееман. Посмотрев на его ладонь, она сказала:

— Вы честолюбивы, отважны и настойчивы, и прославите Отечество.

— Когда? — спросил он.

— Сейчас, в 1829 году. Пишите 1829 плюс 1 плюс 8 плюс 2 плюс 9. В 1849 году. Затем подавите мятеж и станете императором.

— Когда?

— Пишите. 1849 плюс 1 + 8 + 4 + 9. В 1871 году.

— А когда я умру?

— Обычно я не говорю этого. Но вам… 1871 + 1+ 8 + 7+1. В 1888 году.

— А сколько просуществует империя?

— Пишите. 1888 + 1 +8 + 8 + 8 До 1913года. Империя Гэрмании окончательно рухнула в 1918 году. Но если учесть, что 1913 год был последним мирным годом, то крах ее начался с войны. То есть и тут гадалка ответила точно.

***

1814 год, русские войска в Париже. Юный гвардейский офицер С. И. Муравьев-Апостол пошел к гадалке Сивилле в Сен-Жермене (Мария Анна Аделаида Ленорман). «Вы будете повешены!», — сказала она Муравьеву. Восемнадцатилетний офицер резко возразил, что он не англичанин какой-нибудь, он — дворянин (в России дворян вешать было запрещено). Через 12 лет в числе пяти повешенных декабристов был С. И. Муравьев-Апостол.

***

1918 год, Берлин. Бухарин приехал по делам позорного и предательского Брестского мира. Любопытствуя, зашел к знаменитой предсказательнице.

— Вы будете казнены в своей стране. Бухарин изумился.

— Вы полагаете, советская власть погибнет? — спросил он.

— Этого сказать не могу. Но погибнете в России.

Совпадения во внешности

21.05.2010