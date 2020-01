Как ученые описали боевые приемы дупляков, жуков-носорогов и их смертоносных рапир

Разнообразное «оружие» — рога в форме копий, щипцов, вил — у жуков-носорогов (дупляков) не является случайным: каждый вид этих насекомых получил головной убор, наиболее адекватный его манере вести бой. Об этом ученые рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые воспользовались инструментом инженеров — методом конечных элементов — и смоделировали на компьютере давление и деформации, которые испытывает оружие дупляков, при схватках с насекомыми своего вида и с чужими. Так исследователи смогли определить уникальный боевой стиль различных жуков.

Все дупляки пытаются поддеть противника рогом, чтобы столкнуть его с дерева. Дальневосточные Trypoxylus dichotomus подцепляют и крутят врагов на длинных «вилах». Рога насекомых рода Dynastes выступают в качестве клещей, зажимающих противника. Наконец, длинные и тонкие рога самцов Golofa работают как рапиры, которыми жуки фехтуют.

Выяснилось, что лучше всего оружие дупляков работает и меньше всего ломается в борьбе против самцов одного и того же вида. Движущей силой, благодаря которой расширяется разнообразие боевых инструментов жуков, является естественный отбор, заключают ученые.

Лента.ру. Фото: Tan Shung Sin / Reuters и др.

Дата: 10.09.2014