Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина

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Григорий Дукор/Reuters

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле уточнили, что в ходе переговоров планируется обсудить такие актуальные темы как ситуацию в Сирии и Ливии, а также эскалацию напряженности на Ближнем Востоке из-за авиаудара США по аэропорту Багдада 3 января.

Кроме того, необходимо будет рассмотреть проблематику урегулирования конфликта на Украине в контексте реализации минских соглашений 2015 года и договоренностей, достигнутых на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже.

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