Поліція спіймала підозрюваних у жорстокому вбивстві дівчат: ймовірно, серед затриманих — волинянин

В Одесі правоохоронці затримали підозрюваних у жорсткому вбивстві дівчат на Подолі у Києві.

Затримання відбулося 6 січня, близько 5 години ранку, — повідомляє ТСН.

Нагадаємо, серед підозрюваних у вбивстві був уродженець села Любитів, Ковельського району Волинської області Сергій Ксьондзик Крім нього, поліція підозрювала 19 річну жительку Кіровоградщини. Тому, ймовірно, що затримали саме їх.

Затримання відбулося близько 4:40 ранку. Наразі із підозрюваними тривають слідчі дії. Після цього їм мають вручити підозри та обрати запобіжний захід.

Тіла дівчат були виявлені в орендованій квартирі 4 січня. Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Після цього поліція оголосила у розшук 34-річного чоловіка та 20-річну дівчину, які винайняли цю квартиру на новорічну ніч.