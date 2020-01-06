Опубликована полная информация о «Русском Прадо» от УАЗ

В 2020 году Ульяновский автозавод выпустит новый рамный внедорожник, призванный стать бюджетным аналогом японского Toyota Land Cruiser Prado. «Российская газета» собрала всю информацию о новинке и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.

Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей. Тогда же он пояснил, что речь идет об «одноплатформенном решении», на базе которого будет построено целое семейство автомобилей, включая «пикап», «монокэб» и «фургончик».



УАЗ-3170. Фото ФГУП НАМИ



УАЗ-3170. Фото ФГУП НАМИ



УАЗ-3170. Фото ФГУП НАМИ

Подробности о дизайне «Русского Прадо» до сих пор держатся в секрете. Известно лишь, что внешностью внедорожника занимается Центр стиля НАМИ и команда шеф-дизайнера Ульяновского автозавода Андрея Сухановского. По слухам, главный акцент в его внешности будет сделан на безопасности: передняя часть станет менее травмоопасной для пешеходов, а с задней двери, которая будет открываться вверх, а не вбок, исчезнет запасное колесо.

Судя по недавно опубликованным в базе Роспатента изображениям, новинка также получит светодиодные фары и фонари. Последние удивили формой – теперь они огибают угол корпуса машины и заходят на боковину.



Головная оптика «Русского Прадо». Фото Роспатент



Задний фонарь «Русского Прадо». Фото Роспатент



Задний фонарь «Русского Прадо». Фото Роспатент



Задний фонарь «Русского Прадо». Фото Роспатент

Радикальные изменения ожидают и салон. В частности, УАЗ уже запатентовал две новые мультимедийные системы (видимо, для разных комплектаций) и полностью переработанный центральный тоннель с новой ручкой АКПП, электронной кнопкой активации стояночного тормоза, подлокотником, подстаканниками со шторками, дополнительным прикуривателем, а также дефлекторами обдува и USB-розетками для задних пассажиров.



Мультимедийная система УАЗ. Фото Роспатент



Мультимедийная система УАЗ. Фото Роспатент



Новый центральный тоннель УАЗ. Фото Роспатент



Новый центральный тоннель УАЗ. Фото Роспатент



Новый центральный тоннель УАЗ. Фото Роспатент

Центральная консоль тоже будет новой. Как показали изображения из того же Роспатента, на ней появятся кнопки включения и отключения подогревов передних сидений, руля и лобового стекла, активации предпускового подогревателя, парктроника, ESP, системы помощи при спуске и «внедорожного» режима Off-road. Задние пассажиры «Русского Прадо» впервые получат подогрев сидений и свою систему вентиляции – кнопки с такими обозначениями изображены на запатентованном блоке управления задней части центрального тоннеля.

Что касается двигателей, то, как заявил в конце ноября новый гендиректор УАЗа Адиль Ширинов, топовым силовым агрегатом для внедорожника станет 2,3-литровый 180-сильный бензиновый турбомотор, разработанный Заволжским моторным заводом (ЗМЗ) совместно с немецкой инжиниринговой компанией FEV на базе актуального 2,7-литрового двигателя «Патриота».



Центральная консоль «Русского Прадо». Фото Роспатент



Центральная консоль «Русского Прадо». Фото Роспатент

Более доступные комплектации «Русского Прадо» должны получить дефорсированные версии нового турбомотора мощностью 150 и 180 лошадиных сил. Появление под его капотом 2,5-литрового «атмосферника» на 145 сил и 2,2-литрового турбодизеля от Ford Transit пока под большим вопросом.

Пятиступенчатая «механика» останется прерогативой базовых версий, а более дорогие получат продвинутую МКП с шестью ступенями. Шестидиапазонный «автомат» (тот самый, который появился на «Патриоте» минувшей осенью) предложат за дополнительную плату.

Наконец, «Русский Прадо» точно сохранит рамную конструкцию. Новая рама точно станет прочнее и эффективнее в плане пассивной безопасности: конструкция получит расширенные лонжероны и демпфирующий модуль в передней части, призванный поглощать больше энергии при столкновении. Иначе говоря, внедорожник должен стать настолько безопасным, чтобы при фронтальном ударе по правилам Euro NCAP набирать не менее 6,3 балла из 16 возможных.

О ездовом комфорте, само собой, УАЗ тоже не забудет. Для этого машину оснастят улучшенной шумоизоляцией, а также новой независимой подвеской спереди и полузависимой пружинной (без рессор) сзади. Ожидается, что эти изменения поднимут уровень комфорта и управляемости автомобиля на качественно новый уровень.

Премьера «Русского Прадо» должна состояться в августе 2020 года на Московском автосалоне, а официальные продажи в таком случае запустят в сентябре-октябре.