Составлен топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России

За январь—ноябрь 2019 года российские продажи новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией выросли на 2% до 868,5 тыс. единиц. Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные машины с «автоматом» в России.

Бестселлером сегмента остается корейская KIA Rio, чьи версии с АКПП за 11 месяцев прошлого года нашли 64,5 тыс. покупателей (+7%). Вторую и третью строчки занимают две модели Hyundai – кроссовер Creta и седан Solaris – на их комплектациях с «автоматом» за отчетный период соответственно остановили свой выбор 47,9 тыс. (+5%) и 39,9 тыс. (-4%) россиян.

В ТОП-10 самых популярных автомобилей в России с автоматической коробкой передач также вошли: Volkswagen Polo (32,2 тыс. ед.; +37%), Toyota Camry (30,6 тыс. ед.; +3%), Volkswagen Tiguan (29,1 тыс. ед.; +4%), KIA Sportage (26,5 тыс. ед.; +4%), KIA Optima (23,3 тыс. ед.; +23%), Toyota RAV4 (23,1 тыс. шт.; -7%) и Mitsubishi Outlander (21,8 тыс. ед.; -1%).

Ранее «Автоновости дня» публиковали рейтинг самых дешевых кроссоверов с АКПП на российском рынке.