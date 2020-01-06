Стоматолог рассказала, чем не стоит поить ребенка ночью и почему

Родителям следует следить за состоянием зубов ребенка с самого раннего возраста. Существует немало рекомендаций касательно того, как сохранить зубы малыша здоровыми. Но мало кто знает, что ночью детям нельзя давать пить некоторые напитки, поскольку они могут спровоцировать проблемы с зубами.

О том, что нельзя давать ребенку ночью, рассказала врач-стоматолог Марианна Коршинская.

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В частности, стоматолог советует детям до года давать ночью смеси. Детям после года лучше давать чистую воду.

Ночью не стоит давать детям пить компоты, узвар, кисель, воду с сахаром, медом или джемом. Также лучше не давать детям ночью пить коровье молоко или йогурты. Стоит запомнить, что после всех этих напитков необходимо чистить зубы, либо вытирать десна дентальными салфетками.

Обязательно после таких напитков ребенку необходимо чистить зубы или вытирать дентальними салфетками, как рекомендуют стоматологи. После чистки зубов можно пить только воду, а грудным младенцам – мамино молок.

Другие жидкости негативно влияют на состояние зубов, поскольку их остатки без чистки зубов не удаляются из ротовой полости. По этому во рту создается среда, благоприятная для жизнедеятельности бактерий, из-за чего повышается риск развития кариеса.

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