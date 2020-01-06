Иранист: Мы можем стать очевидцами новых азербайджанских пропагандистских провокаций — NovostiNK — Новости Армении



6 января 2020, 10:00 — NovostiNK Бакинский тиран, образно говоря, начал борьбу с целью достичь превосходства по отношению к нам в Иране. Об этом на своей странице в Facebook написал заведующий кафедрой иранистики Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

«Бакинский тиран, образно говоря, начал борьбу с целью достичь превосходства по отношению к нам в Иране.

Очевидно, что существование дружественного и братского государства в лице Ирана к югу от Армении по сути сводит на нет крупнейший сегмент враждебной стратегии Бакинского тирана, нацеленный на полную блокаду Армении. Следовательно азербайджанскому политическому, экономическому и информационно-пропагандистскому росту присутствия именно с антиармянскими целями в Баку придается существенное значение.

В этом контексте не только не исключается, но и предсказуемо, что мы, возможно, станем очевидцами новых азербайджанских пропагандистских провокаций и действий, нацеленных против армянской стороны.

У Армении есть все возможности не только противостоять этой стратегии, но и укрепить свои позиции внутри Ирана, прнимая во внимание ряд объективныъ преимуществ и реалий, которых нет в случае с Азербайджаном, и мы достигнем этого также вопреки тем кругам, которые то ли сознательно, то ли по глупости фактически льют воду на мельницу враждебной пропаганды», — написал он.