Посвящение в «черпаки»: неуставные ритуалы в Советской Армии

«Черпак» – это военнослужащий срочной службы, «оттянувший» год. Переход в данный статус ознаменовывался 12 ударами металлической бляхой ремня или же столовским громадным черпаком по обнаженным ягодицам «тостуемого».

Военнослужащий должен был вытерпеть обряд безмолвно – иначе «черпак» не считался настоящим. В Советской Армии уже со второй половины 50-х годов ХХ века начали устанавливаться так называемые неуставные отношения, которые с годами сложились в жесткую иерархическую систему ритуальных действий в среде военнослужащих срочной службы.

Откуда все это пошло

Общедоступные на сегодняшний день документы свидетельствуют о том, что отдельные случаи дедовщины в Российской армии имели место со времен ее зарождения как института – еще в 1919–1920-е годы. Были инциденты между старослужащими красноармейцами и новобранцами – первые показывали свое превосходство над младшими, заставляя их делать определенную работу. Тогда подобные неуставные отношения жестко пресекались. К примеру, в 1919 году трех старослужащих 30-й дивизии, забивших до смерти «молодого» за отказ выполнять их требования, расстреляли.

Считается, что истоки дедовщины в Советской Армии следует искать в послевоенном времени, когда на смену ветеранам Великой Отечественной войны в Вооруженные Силы пришло служить поколение, не нюхавшее пороху. Возник конфликт поколений, который в итоге разрешился путем создания альтернативной ценностной шкалы, на десятилетия определившей правила казарменной субкультуры. Плюс ко всему в армию стали проникать тюремные понятия, которые, преломившись через казарменную призму взаимоотношений, определили более четкие черты армейских «каст» военнослужащих срочной службы. В армию после Великой Отечественной войны по демографическим причинам стали призывать молодежь с уголовным прошлым.

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Можно поспорить по поводу истоков возникновения неуставных ритуалов в Советской Армии (СА) СССР, но бесспорно одно: и высший, и низший офицерский состав СА о неуставных взаимоотношениях в воинских подразделениях были хорошо осведомлены, однако это никого не волновало (если, конечно, на этой почве не случался какой-либо форсмажор).

От «духов» до «дембелей»

Ритуализация армейской службы в СА давала о себе знать с первых же дней попадания молодого бойца в часть (в роту). Новобранец был «духом» («салагой», «солобоном», «слоном» и т.д). При двухгодичном сроке службы первые 6 месяцев «духи» должны были «умирать» – вся грязная работа, которая только существовала в армии, лежала на их плечах – мытье полов в казармах, уборка территории и многое другое. С приходом нового призыва в роту «духи» переходили в разряд «молодых» («фазанов» и т.д.). «Молодые» контролировали и направляли «духов» и с нетерпением ждали перевода в «черпаки». Отслужившие год, как положено, получали бляхой или черпаком по пятой точке и становились «черпаками» («черепами»). Они теперь командовали и «духами», и «молодыми».

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Армейскими «ворами в законе» в советских Вооруженных Силах можно назвать «дедов», которым оставалось служить где-то около полугода, «100 дней до приказа». Деды – негласные короли подразделений СА, с которыми считались даже младшие офицеры: деды поддерживали порядок в ротах, а ротным командирам, соответственно, было меньше хлопот. Какими средствами поддерживать дисциплину, не так важно, лишь бы все это не выходило за пределы части. Термин «дедовщина» не зря получил название по статусу самых главных представителей иерархической лестницы в Советской Армии – все ужасы неуставных отношений в ней связаны именно с этой категорией военнослужащих.

Временной предел мечтаний любого советского срочника – дембель, время исхода. Дембель как статус военнослужащего – это что-то вроде армейского вольнослушателя: дембеля как бы вычеркнуты из армейской повседневности, но еще не уволены в запас. Приказ об увольнении их призыва уже вышел, и они мысленно уже там, на гражданке.

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Последний для срочников ритуал в Советской Армии был связан с дембелем (как явлением) – «дембельский аккорд». В сущности, он представлял собой бессовестную игру армейского начальства на солдатской надежде и желании поскорее вернуться домой. Когда военнослужащего демобилизовали, его дальнейшее пребывание в части ограничивается максимум парой недель или же несколькими днями. За это время командование заставляло дембелей что-то построить (или, наоборот, сломать), выкопать (закопать) – спектр работ для «аккорда» был широчайший. Чистота «эксперимента» в данном случае, как правило, блюлась – работа выполнялась только дембелями, без участия «духов» или других помощников, находившихся ниже по армейской иерархии.