Помпео поздравил Гуайдо с переизбранием на пост главы парламента Венесуэлы

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Francisco Seco/Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Хуана Гуайдо с переизбранием в национальной ассамблее. Об этом он написал в своем Twitter.

«Только переходное правительство, организующее свободные и честные президентские выборы, может положить конец кризису», —добавил он.

До этого сторонники Хуана Гуайдо, который в начале 2019 года объявил себя временным президентом Венесуэлы, заявили, что он останется на посту спикера венесуэльского парламента на следующий срок.Такое решение они вынесли, собравшись в редакции одной из газет. При этом 5 января депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы избрали нового главу парламента, им стал сторонник официальной власти Луис Парра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил итоги голосования.

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