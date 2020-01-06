Африканские львы, львицы и львята: кровавые хищники в кругу семьи

Несколько фотографий африканских хищников, на которых царь зверей и его племя занимаются обычными делами: зевают, охотятся, переносят детенышей на новое место жизни…
Немолодая львица увидела что-то, заинтересовавшее ее.
Молодой лев-самец просит не смотреть за ним, пока он спит.
Лев объедает остатки жирафа, оставшиеся после трапезы старших сородичей.
Сладкий зевок царя зверей.
Игры маленьких львят.
Львица и львенок.
Львица переносит маленького львенка в зубах к новому жилищу.
Львенок и львица смотрят на красивый африканский закат в Серенгети
Грозный папа-лев и маленьких львенок — почти кадр из мультфильма «Король Лев»
Дата: 20.02.2013