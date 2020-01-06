Африканские львы, львицы и львята: кровавые хищники в кругу семьи

Несколько фотографий африканских хищников, на которых царь зверей и его племя занимаются обычными делами: зевают, охотятся, переносят детенышей на новое место жизни…

Немолодая львица увидела что-то, заинтересовавшее ее.

Молодой лев-самец просит не смотреть за ним, пока он спит.

Лев объедает остатки жирафа, оставшиеся после трапезы старших сородичей.

Сладкий зевок царя зверей.

Игры маленьких львят.

Львица и львенок.

Львица переносит маленького львенка в зубах к новому жилищу.

Львенок и львица смотрят на красивый африканский закат в Серенгети

Грозный папа-лев и маленьких львенок — почти кадр из мультфильма «Король Лев»

Дата: 20.02.2013